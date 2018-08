Očovský festival je pre domácich príležitosťou ukázať sa aj v krojoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Očová 11. augusta (TASR) - Stovky návštevníkov a obyvateľov Očovej v okrese Zvolen smerovali v sobotu dopoludnia do tamojšieho Remeselného dvora, aby uvideli úvodný program detských kolektívov v rámci 15. ročníka festivalu Očovská folklórna hruda. Mnoho domácich vyvetralo zo skríň a komôr aj tradičný očovský kroj a ukazovali sa na verejnosti tak ako bežne ešte pred asi polstoročím ich starí rodičia.povedal TASR riaditeľ festivalu Pavel Holík.Kroje, výšivky a všetko, čo s tým súvisí, má na festivale svoje miesto aj na výstavách v samotnom Remeselnom dome.povedal TASR starosta Očovej Ján Senko. Návštevník sa tak dozvie, čo bolo po narodení dieťaťa noseniea akú rolu zohrávala plachta v priestore, kde po pôrode odpočívala žena.Na dvore majú zase návštevníci možnosť pozhovárať sa s Janou Kucbeľovou, autorkou populárnej knihy Odetí do krásy, a tiež s fotografkou Monikou Klučiarovou, ktorá fotí malé deti v krojoch.Podľa starostu program festivalu pokračuje popoludní od 15.00 h na futbalovom štadióne, a to detským programom Na zelenej pažiti a programom miestnych folklórnych skupín Okolo Poľany.doplnil.