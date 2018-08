UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Prešova do Humenného

Železničná stanica Bystré. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Prešovom a Humenným zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

Začiatok cesty- Železničná stanica Prešov

Železničná stanica Prešov. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK:



Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.



Číslo trate: ŽSR - 193

Správca: Železnice Slovenskej republiky

Trasa: Prešov - Humenné

Rozchod: 1 435 mm

Stanice a zastávky na trati

• Prešov – križovatka s traťou 188 (Košice – Plaveč) a 194 (Prešov – Bardejov)

• Šarišské Lúky

• Kapušany pri Prešove– križovatka s traťou 194 (Prešov – Bardejov)

• Lada

• Lipníky

• Pavlovce

• Hanušovce nad Topľou mesto

• Hanušovce nad Topľou

• Bystré

• Čierne nad Topľou

• Hlinné

• Soľ

• Komárany

• Vranov nad Topľou

• Vranovské Dlhé

• Hencovce

• Nižný Hrabovec

• Strážske – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków)

• Brekov

• Humenné – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków) a 196 (Humenné – Stakčín)

Koniec cesty- Železničná stanica Humenné

Železničná stanica Humenné . Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zaujímavosti

Priemyselný areál Chemko Strážske, v pozadí mesto Strážske, okres Michalovce. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Železničná trať Prešov – Humenné (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 193) je železničná trať na Slovensku, ktorá spája Prešova Humenné cez Vranov nad Topľou a Strážske.Spojnica dôležitých centier východného Slovenska sa budovala až počas Slovenského štátu. Okupáciou južnej časti Východoslovenskej nížiny sa jediné železničné spojenie oblasti so zvyškom Slovenska nachádzalo za hraničnou čiarou. Preto sa pristúpilo k prepojeniu tratí cez Vranov nad Topľou.Úsekom z Prešova do Kapušian viedla trať 194 do Bardejova, sprevádzkovaná 11. decembra 1893 a cez Strážske trať 191 (Michaľany – Lupków), otvorená koncom roka 1871.Chýbajúci úsek Kapušany – Strážske tak po dokončení 5. septembra 1943 opäť napojil Východoslovenskú nížinu na sieť slovenských železníc.(maď. Őrmező) je mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji. Hoci administratívne v súčasnosti patrí do okresu Michalovce, historicky Strážske leží v regióne Horný Zemplín.Mesto Strážske leží v laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 133 m. Prvá správa o Strážskom je v listine z roku 1337 o deľbe majetkov šľachticov z Michaloviec, ktorý patrila aj dedina Staré. Jej územie vtedy pretínala cesta, vedúca zo Strážskeho do Starého.V písomnostiach od 14. do 17. storočia sa Strážske vyskytuje pravidelne pod maďarským názvom Ewrmezew a jeho pravopisným obmenách v zmysle Strážne Pole. V meste sa nachádza gréckokatolícky chrám z roku 1794 a rímskokatolícky kostol z roku 1808.Mestom tečie rieka