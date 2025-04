Od 1. apríla sa zmenila výška príspevku stravné aj cestovné náhrady

Kto má nárok na stravné



2.4.2025 (SITA.sk) - Od utorka 1. apríla došlo k zmene stravného, keďže index cien v oblasti gastra prekročil zákonnú päťpercentnú hranicu nárastu cien od posledného zvýšenia, ktoré sa udialo v septembri 2024."Každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny odpracuje viac ako 4 hodiny, má nárok na zabezpečenie stravovania. Ak na pracovisku nie je možnosť stravovania, zamestnávateľ ho musí zabezpečiť iným spôsobom, napríklad stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom," vysvetľujeZamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť stravovanie na pracovisku alebo v jeho blízkosti v troch prípadoch:Pri viac ako 11-hodinovej zmene môže zamestnávateľ poskytnúť aj jedlo navyše, nie je to však jeho zákonná povinnosť.Od 1. apríla 2025 dochádza k navýšeniu súm stravného pri tuzemských pracovných cestách podľa časových pásiem:Túto základnú hodnotu stravného určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od nej sa odvíjajú aj ďalšie súvisiace hodnoty príspevkov na stravovanie.Zamestnávateľ môže poskytovať stravovanie vo vlastnom zariadení, kde spravidla poskytuje jedno teplé jedlo a vhodný nápoj denne. Ak nemá vlastné zariadenie, môže zabezpečiť stravovanie u iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom firmy s oprávnením poskytovať stravovacie služby.Najrozšírenejšou formou zabezpečenia stravovania sú stravovacie poukážky. Od 1. apríla 2025 je minimálna hodnota gastrolístka 6,60 eur, čo predstavuje 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Táto hodnota vzrástla o 0,37 eur.Zamestnávateľ je povinný prispieť na stravovanie najmenej 55 % ceny jedla, maximálne však do výšky 55 % stravného pre pracovnú cestu trvajúcu 5-12 hodín. "To znamená, že povinný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok od 1. apríla 2025 predstavuje maximálne 4,84 eur, čo predstavuje nárast o 0,27 eur," vysvetľuje Jana Kyselová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ poskytnúť finančný príspevok na stravovanie , a to najmä:Výška finančného príspevku je najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, teda 3,63 eur, najviac však 55% stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín (4,84 eur).Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zriadení alebo zariadení iného zamestnávateľa alebo nejde o povinné prípady finančného príspevku, zamestnávateľ musí dať zamestnancovi na výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom. Rozhodnutie zamestnanca platí 12 mesiacov.Aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si neuplatňujú paušálne výdavky, majú nárok na stravné. Do daňových výdavkov si môžu zahrnúť za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5-12 hodín.Od 1. apríla 2025 si živnostníci môžu uznať ako výdavok v súvislosti so stravovaním sumu 4,84 eur za odpracovaný deň, čo predstavuje nárast o 0,27 eur.Informačný servis