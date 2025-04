Politici kontrolujú sami seba, reaguje Zastavme korupciu na zamietnutie podnetov voči Ficovi a Šutajovi Eštokovi

Výbor nebude okolnosti ani len preverovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zastavenie podnetov voči premiérovi a ministrovi vnútra

2.4.2025 (SITA.sk) - Politici kontrolujú sami seba, vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií majú totiž väčšinu. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu v reakcii na zastavenie podnetov voči premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi Hlas-SD )."Predstavte si, že by vaše daňové priznanie namiesto daňového úradu kontrolovali vaši kamaráti. Tak nejak funguje kontrola majetkov politikov. Politici totiž kontrolujú sami seba," vyhlásila nadácia a dodala, že sa nemožno čudovať, že podnety na premiérovu cestu do Vietnamu či výlet ministra vnútra na preteky F1 výbor zamietol.Výbor podľa Zastavme korupciu nebude okolnosti ani len preverovať. "V prípade cesty Šutaja Eštoka boli pritom podozrenia tak zásadné, že sme podali trestné oznámenie pre podozrenie z prijatia neoprávnenej výhody," pripomenula nadácia s tým, že prípad bude aj naďalej sledovať.Súčasne vysvetlila, v čom vidí zásadný problém. "Ak politik užíva majetok alebo služby, ktoré si sám neplatil, prípadne by si ich ani nemohol sám dovoliť, sú namieste otázky, kto to financuje. A tiež, či tieto osoby nebudú v budúcnosti od daného politika vyžadovať protislužbu, ktorá nemusí byť vo verejnom záujme," uzavrela Nadácia Zastavme korupciu.Poslanci na Výbore Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií zastavili podnety voči premiérovi a ministrovi vnútra. Ako informoval portál noviny.sk , konanie voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) pre vilu v Chorvátsku, ktorú neuviedol v majetkovom priznaní, naďalej pokračuje.Zároveň výbor pokračuje aj v konaní voči predsedníčke výboru Veronike Remišovej Za ľudí ), ktorá mala prezradiť informácie z neverejnej časti majetkového priznania ministra obrany. Ak ide o závery v prípade premiéra a ministra vnútra, Remišová hovorí o dvojakom metri."Podnet na Šutaja Eštoka sa týkal podozrenia z prijímania daru alebo z konfliktu záujmov a podnet na Fica bol pri vydokladovaní jeho cesty do Vietnamu, kto mu tú cestu platil, či si to platil sám, alebo kto mu ju platil," uviedla Remišová pre médiá s tým, že išlo o regulárne podnety, ktoré bežne na výbor prichádzajú a malo sa podľa nej o nich začať konanie.