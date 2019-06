Od 1. júla sa mení výška exekučných zrážok z dôchodkov

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 24. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa bude od júla 2019 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať.Podľa informácií poisťovne do 30. júna 2019 je životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 205,07 eura mesačne. Základná výška pre dôchodcu ako povinného je 100 % životného minima, teda 205,07 eura mesačne a od 1. júla to bude 210,20 eura mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima, teda v súčasnosti 102,53 eura mesačne, pričom sa od 1. júla zvýši na 105,10 eura mesačne. Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa.Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa nevykonávajú zrážky z dôchodku.Po zmene životného minima Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2019, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl 2019 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky bude dôchodcu písomne informovať.