V Nemecku pokračujú protesty proti ťažbe uhlia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Erkelenz 24. júna (TASR) - Klimatickí aktivisti v pondelok ráno obsadili rýpadlo na ťažbu hnedého uhlia v banskej oblasti v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informovala o tom agentúra DPA.Niekoľko ľudí sa podľa polície pripútalo na obrovské rýpadlo vo výške 70-80 metrov v lokalite Hambach v rýnskom hnedouhoľnom revíri, kde sa povrchovo ťaží uhlie. Bezprostredne nebolo jasné, koľko ľudí sa do protestu zapojilo, ani do akej skupiny patrili.Ako píše DPA, skupina aktivistov Ende Gelände, ktorá organizovala aj víkendové protesty, síce v pondelok ráno na internete zverejnila fotografiu zobrazujúcu obsadenie rýpadla. Zároveň však uviedla, že jej vlastná akcia je už ukončená.Protesty v nemeckej spolkovej krajne Severné Porýnie-Vestfálsko začali v piatok, keď sa približne 40.000 študentov zhromaždilo v meste Aachen v rámci pravidelných demonštrácií Piatky za budúcnosť.Približne 1600 demonštrantov sa následne v sobotu zúčastnilo na pochode k bani Garzweiler a niekoľko stoviek z nich prerazilo policajné zátarasy a preniklo do objektu. Zrážky medzi demonštrantami a políciou si potom vyžiadali niekoľko zranených. V nedeľu napoludnie bola už však situácia pokojná.Ďalší demonštranti blokovali koľajnice, ktoré sa využívajú na prepravu hnedého uhlia (lignitu) do uhoľnej elektrárne Neurath.Protesty sa v Nemecku začali po tom, ako sa členským krajinám EÚ na minulotýždňovom summite v Bruseli nepodarilo dosiahnuť dohodu ohľadne dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.