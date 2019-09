Od 1. septembra platí novela zákona o stimuloch na výskum a vývoj

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – Od 1. septembra vstúpila do platnosti novela zákona o stimuloch na výskum a vývoj. Týka sa úpravy podmienky na poskytovanie stimulov, ktorá spočíva v zápise do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).Podstatný je moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra.uviedli predkladatelia z SNS.