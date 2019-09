Od roku 2014 vycestovalo na mobilitu v rámci Erasmu 18.479 študentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. septembra (TASR) – V rámci programu Erasmus+ sa od roku 2014 uskutočnilo 18.479 študentských mobilít zo Slovenska do iných krajín. Z toho 12.320 bolo za účelom štúdia a 6159 boli stáže. Na mobility študentov bolo zatiaľ využitých okolo 50,7 milióna eur. TASR o tom informoval Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.uvádza rezort.Najviac mobilít sa podľa MŠVVŠ SR realizuje v študijných odboroch obchod, administratíva a právo. O niečo menej mobilít je zo žurnalistiky, spoločenských vied a umeleckých odborov.poukazuje ministerstvo.Na prvých piatich miestach v počte najviac vyslaných študentov sa nachádza Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita v Bratislave.Medzi študentmi je najviac populárna Česká republika, kde doteraz vycestovalo 4988 mladých. Do Španielska to bolo 1655 študentov, do Nemecka 1636 a do Poľska 1217.