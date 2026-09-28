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28. septembra 2026
Pád vlády ešte nikdy nebol tak blízko, Danko chce podľa politológa odísť so vztýčenou hlavou
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Politológ Predčasné voľby Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Severoatlantická zmluva Štátny rozpočet
Taraba by zrejme podržal vládu, ak by dostal dostatočne atraktívnu ponuku, bol by však veľmi drahou nevestou. Vláda Roberta Fica v súčasnom volebnom období ešte ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Taraba by zrejme podržal vládu, ak by dostal dostatočne atraktívnu ponuku, bol by však veľmi drahou nevestou.
Vláda Roberta Fica v súčasnom volebnom období ešte nikdy nebola tak blízko svojmu pádu ako teraz. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak v reakcii na aktuálne vyhlásenia premiéra Fica a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka v súvislosti so sporom o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
„Kategorické vyhlásenia na jednej aj druhej strane poukazujú na to, že ten konflikt je naozaj veľmi vážny a dá sa povedať, že skoro až neriešiteľný. Pokiaľ nedôjde ku kompromisu medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom, tak si budú len prehadzovať zodpovednosť za pád vlády,“ povedal Koziak.
Podotkol tiež, že Taraba by zrejme podržal vládu, ak by dostal dostatočne atraktívnu ponuku. „Ale pokiaľ by aj k takémuto obchodu došlo, Taraba by bol asi veľmi drahou nevestou. Navyše, koalíciu čaká schvaľovanie štátneho rozpočtu a Fico potrebuje v tejto neľahkej situácii parlamentnú väčšinu,“ poznamenal politológ.
Danko si podľa Koziaka uvedomuje, že SNS sa v najbližších voľbách už do parlamentu nedostane, a to ani v prípade predčasných volieb. Je preto podľa neho možné, že sa snaží odísť do politického dôchodku so vztýčenou hlavou.
„Andrej Danko to naozaj tentoraz ženie na hranu. A to preto, že si je vedomý toho, že Robert Fico ho už niekoľkokrát ponížil, keď aj v minulosti odvolával jeho ministrov. Danko nechce zažiť podobnú potupu, akú mu Robert Fico už niekoľkokrát predtým urobil. Takže to vyzerá na snahu na dôstojný odchod so zachovaním tváre,“ povedal.
Koziak zároveň upozornil, že aj keby vláda vydržala do riadneho termínu volieb, jej ďalšie fungovanie môže byť veľmi problematické. Koaličné strany podľa neho môže pri sebe držať najmä záujem udržať si vládne pozície a ďalšie výhody spojené s účasťou vo vláde. „Toto je jediný tmel, ktorý túto koalíciu momentálne drží pohromade,“ uviedol.
Koziak sa vyjadril aj k možnosti predčasných volieb. Ako zhodnotil, predčasné voľby v januári by v konečnom dôsledku mohli hrať Robertovi Ficovi do karát. Pri skoršom termíne podľa neho existuje väčšia šanca, že by dokázal zostaviť vládu, než keby sa voľby konali v riadnom termíne. Do septembra 2027 by totiž podľa neho mohli ďalej pokračovať negatívne trendy vo volebných preferenciách koaličných strán.
„SNS sa do parlamentu nedostane tak či tak, ale v prípade Hlasu, ak by tá agónia ešte trvala ďalší rok, tak pri trende poklesu voličských preferencií sa pokojne môže stať, že Hlas nebude mať päť percent,“ myslí si Koziak. Smeru by zostala ako koaličný partner už len Republika. Zároveň, za rok bude čoraz viac voličov vnímať znižujúcu sa životnú úroveň.
Koziak nepovažuje za pravdepodobné, že by prípadná nová politická strana vytvorená okolo Tarabu, Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa dokázala do riadnych volieb vybudovať dostatočne silnú voličskú základňu na to, aby sa dostala do parlamentu.
„Toto nie je politická sila, ktorá by na Slovensku mohla zamiešať politické karty. Tomáš Taraba nie je žiadna významná politická postava, ktorá by dokázala okolo seba skoncentrovať päť percent voličov. Ak by mal ten potenciál, tak to urobí už dávno,“ skonštatoval politológ. Zároveň však poukázal na to, že ak v parlamente vytvoria samostatnú skupinku, budú môcť diktovať svoje podmienky vláde, ktorá bude ich hlasy potrebovať.
Politológ sa vyjadril aj k Ficovým vyjadreniam o možnosti vojenskej neutrality Slovenska. Podľa jeho slov sú to z vecného hľadiska klamstvá. „Článok 5 Severoatlantickej zmluvy vôbec nefunguje tak, ako to on opísal. Čo sa týka neutrality, zavádza verejnosť takisto, pretože neutralita je nesmierne drahá záležitosť a na to jednoducho nemáme. Zároveň nám tú neutralitu nemá kto garantovať,“ poukázal Koziak s tým, že ide skôr o Ficov odkaz pre jeho voličov.
Zdroj: SITA.sk - Pád vlády ešte nikdy nebol tak blízko, Danko chce podľa politológa odísť so vztýčenou hlavou © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda Roberta Fica v súčasnom volebnom období ešte nikdy nebola tak blízko svojmu pádu ako teraz. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak v reakcii na aktuálne vyhlásenia premiéra Fica a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka v súvislosti so sporom o odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Konflikt je skoro až neriešiteľný
„Kategorické vyhlásenia na jednej aj druhej strane poukazujú na to, že ten konflikt je naozaj veľmi vážny a dá sa povedať, že skoro až neriešiteľný. Pokiaľ nedôjde ku kompromisu medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom, tak si budú len prehadzovať zodpovednosť za pád vlády,“ povedal Koziak.
Podotkol tiež, že Taraba by zrejme podržal vládu, ak by dostal dostatočne atraktívnu ponuku. „Ale pokiaľ by aj k takémuto obchodu došlo, Taraba by bol asi veľmi drahou nevestou. Navyše, koalíciu čaká schvaľovanie štátneho rozpočtu a Fico potrebuje v tejto neľahkej situácii parlamentnú väčšinu,“ poznamenal politológ.
Danko si podľa Koziaka uvedomuje, že SNS sa v najbližších voľbách už do parlamentu nedostane, a to ani v prípade predčasných volieb. Je preto podľa neho možné, že sa snaží odísť do politického dôchodku so vztýčenou hlavou.
„Andrej Danko to naozaj tentoraz ženie na hranu. A to preto, že si je vedomý toho, že Robert Fico ho už niekoľkokrát ponížil, keď aj v minulosti odvolával jeho ministrov. Danko nechce zažiť podobnú potupu, akú mu Robert Fico už niekoľkokrát predtým urobil. Takže to vyzerá na snahu na dôstojný odchod so zachovaním tváre,“ povedal.
Ďalšie fungovanie vlády môže byť problematické
Koziak zároveň upozornil, že aj keby vláda vydržala do riadneho termínu volieb, jej ďalšie fungovanie môže byť veľmi problematické. Koaličné strany podľa neho môže pri sebe držať najmä záujem udržať si vládne pozície a ďalšie výhody spojené s účasťou vo vláde. „Toto je jediný tmel, ktorý túto koalíciu momentálne drží pohromade,“ uviedol.
Koziak sa vyjadril aj k možnosti predčasných volieb. Ako zhodnotil, predčasné voľby v januári by v konečnom dôsledku mohli hrať Robertovi Ficovi do karát. Pri skoršom termíne podľa neho existuje väčšia šanca, že by dokázal zostaviť vládu, než keby sa voľby konali v riadnom termíne. Do septembra 2027 by totiž podľa neho mohli ďalej pokračovať negatívne trendy vo volebných preferenciách koaličných strán.
„SNS sa do parlamentu nedostane tak či tak, ale v prípade Hlasu, ak by tá agónia ešte trvala ďalší rok, tak pri trende poklesu voličských preferencií sa pokojne môže stať, že Hlas nebude mať päť percent,“ myslí si Koziak. Smeru by zostala ako koaličný partner už len Republika. Zároveň, za rok bude čoraz viac voličov vnímať znižujúcu sa životnú úroveň.
Taraba nie je významná politická postava
Koziak nepovažuje za pravdepodobné, že by prípadná nová politická strana vytvorená okolo Tarabu, Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa dokázala do riadnych volieb vybudovať dostatočne silnú voličskú základňu na to, aby sa dostala do parlamentu.
„Toto nie je politická sila, ktorá by na Slovensku mohla zamiešať politické karty. Tomáš Taraba nie je žiadna významná politická postava, ktorá by dokázala okolo seba skoncentrovať päť percent voličov. Ak by mal ten potenciál, tak to urobí už dávno,“ skonštatoval politológ. Zároveň však poukázal na to, že ak v parlamente vytvoria samostatnú skupinku, budú môcť diktovať svoje podmienky vláde, ktorá bude ich hlasy potrebovať.
Politológ sa vyjadril aj k Ficovým vyjadreniam o možnosti vojenskej neutrality Slovenska. Podľa jeho slov sú to z vecného hľadiska klamstvá. „Článok 5 Severoatlantickej zmluvy vôbec nefunguje tak, ako to on opísal. Čo sa týka neutrality, zavádza verejnosť takisto, pretože neutralita je nesmierne drahá záležitosť a na to jednoducho nemáme. Zároveň nám tú neutralitu nemá kto garantovať,“ poukázal Koziak s tým, že ide skôr o Ficov odkaz pre jeho voličov.
Zdroj: SITA.sk - Pád vlády ešte nikdy nebol tak blízko, Danko chce podľa politológa odísť so vztýčenou hlavou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Politológ Predčasné voľby Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Severoatlantická zmluva Štátny rozpočet
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