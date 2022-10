Od elektromotorov až po palivové články: Inovácie Schaeffler po prvýkrát na veľtrhu IAA Transportation

Udržateľná logistika: Schaeffler elektrifikuje úžitkové vozidlá a vyvíja vodíkovú mobilitu pre odvetvie dopravy.



Pohon budúcnosti pre nákladné vozidlá: Dodávka s pohonom na palivové články od spoločnosti Schaeffler na veľtrhu IAA.



Automatizácia: Schaeffler vyvíja riešenia podvozkov pre rýchlo rastúci trh automatizovaného riadenia.



Úžitkové vozidlá budúcnosti budú elektrické

Palivový článok – pohon budúcnosti

Riešenia pre automatizáciu úžitkových vozidiel

3.10.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Schaeffler sa tento rok po prvýkrát zúčastnila ako vystavovateľ na veľtrhu IAA Transportation, ktorý je popredným medzinárodným veľtrhom v oblasti dopravy a logistiky. Autobusy a nákladné vozidlá tvoria len 4 % celosvetového počtu automobilov, ale vyprodukujú až 40 % emisií. Popri tom sa naďalej zvyšujú nároky na dopravu a logistiku. "To znamená, že výzvy pre výrobcov OEM a dodávateľov sú zrejmé: rozširovanie elektrifikácie, znižovanie emisií a vývoj inteligentných riešení v oblasti automatizácie a digitalizácie. S našimi inovatívnymi výrobkami v oblasti pohonov a podvozkov podporujeme cieľ udržateľnej a efektívnej logistiky," hovorí Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva spoločnosti Schaeffler AG. Spoločnosť Schaeffler je partnerom v tomto odvetví už viac ako 75 rokov a ročne vyrobí viac ako 80 miliónov ložísk pre zákazníkov z oblasti úžitkových vozidiel na celom svete.Najväčší rast na trhu s pohonnými jednotkami úžitkových vozidiel prinesie elektrifikácia. "Spoločnosť Schaeffler ponúka veľmi širokú škálu riešení pre elektrické pohony a v tejto oblasti chceme výrazne rásť," hovorí Matthias Zink, výkonný riaditeľ Automotive Technologies v spoločnosti Schaeffler AG. Medzi tieto riešenia patria elektrické pohony pre nákladné bicykle a elektrické tuhé nápravy pre pick-upy s hmotnosťou do 7,5 tony, ako aj systémy a komponenty na elektrifikáciu veľkých ťahačov. Spoločnosť Schaeffler začne sériovú výrobu vysokovýkonných elektromotorov pre úžitkové vozidlá už budúci rok. Dodávateľ súčasne pracuje na vývoji ďalšej generácie elektromotorov s inovatívnym chladením oleja a účinnosťou vyše 97 %. Jednotlivé komponenty elektromotorov sa vyrábajú prevažne vo vlastnej réžii. Schaeffler je jednou z mála spoločností na svete, ktorá ovláda špeciálne technológie navíjania pre statory, ako napríklad vlásenkové a vlnové vinutie. Vďaka tomu budú motory v budúcnosti čoraz výkonnejšie.Spoločnosť Schaeffler očakáva, že v roku 2030 bude ešte asi 60 % úžitkových vozidiel poháňaných spaľovacím motorom. Približne 20 % vozidiel v tomto segmente bude mať hybridnú funkciu a približne 20 % bude čisto elektrických. Len o päť rokov neskôr, teda v roku 2035, spoločnosť Schaeffler predpokladá, že sa podiel spaľovacích motorov zníži o polovicu zo 60 na 30 %. Vozidlá s čisto elektrickým pohonom alebo palivovým článkom by potom mali tvoriť približne 40 % trhu.Pri pohone úžitkových vozidiel sa Schaeffler spolieha aj na palivový článok, ktorý sa podľa spoločnosti spočiatku presadí na diaľkových cestách. Výhody tohto pohonu však využijú aj dodávky, ktoré pravidelne jazdia na dlhšie vzdialenosti. Spoločnosť Schaeffler na IAA predvádza dodávku s palivovými článkami: elektrická náprava, zásobník palivových článkov a systém riadenia energie vozidla boli vyvinuté vo vlastnej réžii, čím si dodávateľ rozširuje svoje systémové know-how v oblasti týchto pohonov.Spoločnosť Schaeffler bude prostredníctvom spoločného podniku s názvom "Innoplate" priemyselne vyrábať bipolárne dosky, ktoré sú kľúčovými komponentmi palivových článkov. Spolu so spoločnosťou Symbio, spoločným podnikom spoločností Forvia a Michelin, chce Schaeffler od roku 2024 vyrábať bipolárne dosky vo veľkých množstvách. Založenie spoločného podniku partneri oznámili v júni 2022. Po úspešnom schválení protimonopolným úradom spoločnosti Schaeffler a Symbio onedlho zahája spoločné aktivity v Haguenau vo Francúzsku.Spoločnosť Schaeffler vyvíja komponenty a systémy pre všetky typy pohonu ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel s cieľom ďalej pokračovať v dekarbonizácii dopravy. Schaeffler napríklad zvyšuje účinnosť vstrekovacích systémov pomocou systému variabilného rozvodu ventilov. Znižuje spotrebu paliva a emisie, ako aj nároky na údržbu a náklady prevádzkovateľa. Spoločnosť Schaeffler pracuje aj na inovatívnych technológiách motorov na využívanie alternatívnych palív, najmä na priamom využívaní vodíka v špeciálne upravených spaľovacích motoroch. So systémom variabilného ventilového rozvodu od spoločnosti Schaeffler je možné mimoriadne presne regulovať dráhu vzduchu, a to bez ohľadu na spôsob tvorby palivovej zmesi, čím sa zabezpečí vysoká účinnosť.Portfólio produktov Schaeffler pre úžitkové vozidlá zahŕňa aj riešenia podvozkov, ako sú napríklad aplikácie pre automatizovanú jazdu. "Aj v tomto prípade sa zameriavame na rastúci trh, ktorý bude v nasledujúcich rokoch naďalej naberať na sile," hovorí Matthias Zink. V spoločnom podniku Schaeffler Paravan Technologies sa napríklad pracuje na systéme Space Drive, systéme riadenia bez mechanického spojenia medzi volantom a prevodovkou riadenia. To poskytuje výrobcom vozidiel nesmiernu voľnosť pri ich konštrukcii. Spoločnosť Schaeffler systematicky vyvíja túto technológiu na použitie vo veľkovýrobe v automobilovom priemysle. Cieľom je nielen automatizácia nákladných vozidiel, autobusov, dopravných a logistických vozidiel, ale aj ich ovládanie na diaľku, čím sa zvýši ich účinnosť, hospodárnosť a bezpečnosť.Informačný servis