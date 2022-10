Tragédia v Bratislave: Opitý vodič vrazil do zastávky plnej ľudí. Po nehode sa k policajtom k policajtom správal agresívne

Podľa doterajších informácii vodič auta zn. Škoda Superb narazil do zastávky MHD, na ktorej sa v tom čase nachádzalo viacero ľudí. Podľa informácií TV JOJ boli v aute otec so synom, zrážku neprežili štyri osoby a desať sa ťažko zranilo. Polícia počty ešte oficiálne nepotvrdila. Prípad si prevzala krajská kriminálka. Miesto nehody je uzavreté.

V aute, ktoré malo spôsobiť nehodu, mal podľa našich informácií sedieť otec so synom. Policajný prezident Štefan Hamran pred chvíľou potvrdil, že šofér bol pod vplyvom alkoholu.



Syna po náraze ošetrovali záchranári. So zranenou chrbticou ho previezli do nemocnice.



Dvaja zranení sú v umelom spánku

Nehoda si mala vyžiadať štyroch mŕtvych a šesť zranených. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. Piatu obeť záchranári nepotvrdili. Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová pôvodne informovala o piatich obetiach a desiatich vážne zranených.



Polícia žiada verejnosť o pomoc.

Tragédia v centre Bratislavy. Do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Zochovej ulici vrazilo v nedeľu (2.10.) večer auto. V tom čase bola plná ľudí. Po nehode, ktorá sa stala krátko po 22.15 h, hlásili obete aj zranených. Viacerí z nich skončili s vážnymi zraneniami. Ide prevažne o mladých ľudí.

V okolí miesta nočnej nehody sa aktuálne tvoria kolóny. Pozrite si ranné zábery z miesta po tragédii:

​„Zo šiestich zranených boli dvaja v kritickom stave. Záchranári ich uviedli do umelého spánku a s viacerými ťažkými poraneniami, tzv. polytraumou previezli do nemocnice,“ uviedla Alena Krčová.

„Podľa informácií, ktoré sme prijali na tiesňovej linke 155, na zastávke Zochova auto vrazilo do ľudí a na mieste sa malo nachádzať veľa zranených. Traja z nich podľahli ťažkým zraneniam na mieste, štvrtého sa pokúšali vyslaní záchranári oživovať, žiaľ, neúspešne. Lekár musel aj v jeho prípade, žiaľ, konštatovať smrť,“ uviedla hovorkyňa.

Okrem dvoch ťažko ranených boli ďalší štyria zranení pri vedomí. „Utrpeli najmä zlomeniny a úrazy hlavy,“ dodala Krčová. Záchranári ich po ošetrení transportovali do nemocníc.

Policajti naďalej dokumentujú nehodu

Policajti v centre hlavného mesta naďalej dokumentujú okolnosti nočnej tragickej nehody. Vodičov vyzývajú na opatrnosť. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.

„Apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde miestom tejto udalosti zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť, pretože premávka bude usmerňovaná policajtmi v smere od Hodžovho námestia na Most SNP do jedného jazdného pruhu,“ uviedli policajti. Občanov vyzvali, aby na presun do Petržalky, ak je to možné, využili alternatívnu trasu.

Na miesto prišiel aj policajný prezident a smeruje tam minister vnútra.

Verejnosť žiadajú o pomoc

Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla narazil do zastávky MHD, na ktorej sa v tom čase nachádzalo viacero osôb, uviedli policajti. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) priblížilo, že po príchode na miesto udalosti museli vyslobodzovať osoby z vozidla aj spod vozidla.

Polícia zároveň žiada verejnosť o pomoc. „V súvislosti s tragickou udalosťou, ku ktorej došlo v nočných hodinách na Zochovej ulici sa obraciame na verejnosť so žiadosťou o pomoc. V prípade, ak ste boli svedkom tejto udalosti a disponujete informáciami, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní jej okolností, žiadame Vás, aby ste sa prihlásili na bezplatnom čísle polície 158 alebo nám napísali súkromnú správu na FB Polícia SR Bratislavský kraj spolu s telefónnym číslom a my sa Vám v priebehu dňa ozveme.“

Starostka Starého mesta: Staromestská ulica platí za aroganciu tú najvyššiu cenu

„Staromestská ulica dnes platí za aroganciu tú najvyššiu cenu. Zatiaľ päť obetí a desať mladých ľudí v kritickom stave je daň za omamné látky - alkohol a neprimeranú jazdu,“ uviedla ešte neskoro večer starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

K situácii sa vyjadril aj primátor Matúš Vallo. Tvrdí, že vodič auta mal byť pod vplyvom alkoholu.

„Ťažko sa mi hľadajú slová na tragickú udalosť, ktorá sa stala neskoro večer na Zochovej ulici. Po náraze auta do zastávky MHD zomreli štyria ľudia a niekoľko ďalších je zranených. Vodič osobného auta bol údajne pod vplyvom alkoholu. Na mieste nehody sú momentálne všetky záchranné a policajné zložky a doprava po Staromestskej smerom na Most SNP je úplne uzavretá, linky MHD sú odklonené cez Námestie SNP a Rázusovo nábrežie. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám prevažne mladých ľudí, ktoré teraz iste prežívajú najťažšie chvíle v živote,“ napísal primátor na sociálnej sieti.

Rodinám a blízkym obetí vyjadrila úprimnú sústrasť prezidentka Zuzana Čaputová.

„Alkohol pri jazde autom nemá miesto. Pri sadaní za volant sa vždy, prosím, rozhodujme a správajme zodpovedne, aby sme svojím konaním nezapríčinili nešťastie a smútok iným ľuďom,“ napísala hlava štátu na facebooku.

Aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyjadril úprimnú sústrasť. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.

„S hrôzou a zdesením som prijal túto správu. Opitý vodič vrazil do zastávky plnej ľudí. Musíme mať nulovú toleranciu k alkoholu za volantom,“ vyhlásil na sociálnej sieti.

Šéf parlamentu vyjadril presvedčenie, že vodič nevyviazne len s podmienkou. „Zničil jednou nezodpovednosťou veľa osudov rodín,“ skonštatoval.