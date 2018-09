Od januára budú mať učitelia vyššie platy, v školstve nebudú jediní

Ilustračná snímka Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – Pedagogickí zamestnanci si v priebehu školského roka 2018/2019 platovo prilepšia. Od 1. januára 2019 sa im tarifné platy zvýšia o desať percent. Lepšie budú zarábať aj pedagogickí a výskumní pracovníci či doktorandi, uviedla to v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala Lubyová s tým, že aj preto sa rezort školstva obával, aby pedagógovia terazLubyová považuje za úspech to, že učitelia budú mať od januára 2019 zvýšenie platov o desať percent.povedala šéfka rezortu školstva.Lubyovú teší, že sa v rámci novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme presadilo, že aj iní zamestnanci rezortu školstva prejdú do vyššej platovej tarify a dorovnávajú sa vysokoškolským učiteľom. Ide najmä o vedeckých a výskumných pracovníkov či doktorandov." uviedla ministerka.Zvyšovanie platov učiteľov o desať percent je výsledkom kolektívneho vyjednávania, ktoré znamená zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy. Zvyšovanie platov v rezorte považuje ministerka školstva za dôležitý aspekt, ktorý je v súlade so schváleným Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania.