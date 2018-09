ZSSK reaguje na koniec prázdnin, vypraví v nedeľu 13 posilových vlakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - V súvislosti s blížiacim sa začiatkom školského roka vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v nedeľu (2.9.) 13 posilových vlakov. Smerovať budú predovšetkým na západ Slovenska.Posilové vlaky sú podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. Niekoľko týchto vlakov bude smerovať z Košíc do Bratislavy či zo Žiliny alebo z Banskej Bystrice do hlavného mesta. Posilový vlak však pôjde aj z Košíc do Prahy či zo Zvolena do Košíc.Podrobný prehľad o posilových vlakoch nájdu cestujúci na internetovej stránke dopravcu. S ohľadom na technické možnosti a dopyt ľudí ZSSK podľa Kováča posilní aj ďalšie pravidelné InterCity vlaky či expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky alebo osobné vlaky.Záujem o cestovanie vlakmi totiž v posledný prázdninový víkend narastá. Napríklad už v piatok (31.8.) bol na nedeľu 2. septembra na 84 % obsadený EuroCity vlak, ktorý o 11.07 h vyráža z Košíc a smeruje do Prahy. Zároveň bol na 86 % vypredaný EuroNight (EN) vlak s odchodom z Košíc o 20.35 h smerujúci do Viedne.Súčasne bol na 72 % obsadený rýchlik, ktorý o 21.54 h vyráža z Humenného a smeruje do Bratislavy, a na 71 % bol tiež obsadený EN vlak s odchodom z Košíc o 20.35 h smerujúci do Prahy.