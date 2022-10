Od konca septembra zadržali slovenskí policajti 801 nelegálnych migrantov a 14 prevádzačov

migrantov

Zadržaným berú odtlačky prstov

Pomoc na maďarsko-srbskej hranici

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Od 29. septembra zadržali na Slovensku 801 nelegálnycha 14 prevádzačov. Príslušníci Policajného zboru (PZ) intenzívne hliadkujú v blízkosti hraníc s Maďarskom, teda na trasách najčastejšie využívaných prevádzačmi.Intenzívnejšia hliadková činnosť je aj v blízkosti hraničných priechodov s Rakúskom a Českou republikou, a to po tom, ako tieto štáty zaviedli hraničné kontroly.Rezort vnútra tiež vykonáva všetky potrebné opatrenia, aby nebol narušený verejný poriadok. Tlačovou správou o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR (MV SR) „Po zadržaní nelegálnychsa tieto osoby podrobia snímaniu daktyloskopických odtlačkov a fotografovaniu do informačného systému, aby nedochádzalo k zámene osoby. Zároveň ide o preverenie, či sa nejedná o osobu, ktorá by predstavovala hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť SR a EÚ,” priblížil minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Dodal však, že Slovensko je pre tieto osoby len tranzitnou krajinou a ich cieľom sú štáty západnej Európy.Mikulec na rokovaní ministrov vnútra prisľúbil pomoc s ochranou vonkajšej hranice schengenského priestoru, a to vyslaním policajtov na hranicu medzi Maďarskom a Srbskom.Momentálne prebieha komunikácia s maďarskými partnermi o počtoch, ale aj o termíne a dĺžke vyslania príslušníkov PZ. Mali by byť z hraničnej a cudzineckej polície, i z krajských riaditeľstiev PZ.