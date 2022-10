Šesť európskych krajín bude užšie spolupracovať v boji proti drogovým gangom, belgický minister hovorí o narkoterorizme

Belgického ministra chceli uniesť

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Šesť európskych krajín sa v piatok zaviazalo posilniť svoju cezhraničnú spoluprácu a užšie spolupracovať s Latinskou Amerikou v boji proti organizovanému zločinu, najmä drogovým gangom.Predstavitelia Holandska, Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska sa stretli v Amsterdame, ktorý je v ostatných rokoch zasiahnutý násilím súvisiacim s drogami.Belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne z prvej ruky vie, kam až sú zločinecké gangy schopné zájsť, aby ochránili svoj biznis v hodnote niekoľkých miliárd eur.Minulý mesiac sa dostal pod ochranu po tom, čo v Holandsku zatkli štyroch ľudí podozrivých z účasti na sprisahaní údajných drogových zločincov s cieľom uniesť ho.„Myslím si, že sme vstúpili do novej fázy nazývanej narkoterorizmus, v ktorej sa narkoteroristi snažia destabilizovať spoločnosť a získať nad ňou kontrolu. Samozrejme, nikdy nedovolíme, aby sa z našich krajín stali narkoštáty, aké niekedy vidíte v Latinskej Amerike. Zločinci nepoznajú hranice, takže musíme spolupracovať,“ povedal Van Quickenborne pre agentúru AP.Na otázku o pláne únosu povedal: „Bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie, najmä pre moju rodinu, moju ženu a moje deti.“V Holandsku a Belgicku sa nachádzajú hlavné prístavy Rotterdam a Antverpy, ktoré sú dvomi hlavnými európskymi vstupnými bránami pre kokaín.V roku 2020 bolo v Európe skonfiškovaných viac ako 214 ton tejto drogy, čo predstavuje nárast o 6 % oproti predchádzajúcemu roku a odborníci z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť sa domnievajú, že tento rok by množstvo mohlo dosiahnuť 300 ton. Kokaín je po kanabise druhou najužívanejšou drogou v EÚ.