Od Lightningu k USB-C: Akými zmenami prešlo nabíjanie iPhonov?

Tento vývoj odrážal nielen technologický pokrok, ale aj meniace sa nároky používateľov. Prinášame vám stručný prehľad od histórie po súčasnosť.

Ako sa menilo nabíjanie iPhonov

Pôvodne Apple používal veľké 30-pinové dock rozhranie, ktoré síce umožňovalo širokú funkcionalitu (vrátane prenosu analógových audio a video signálov), no bolo pomerne objemné a zastaralé. Používalo sa takmer päť rokov, no postupom času začalo obmedzovať možnosti dizajnu nových modelov.

V roku 2012 spoločnosť Apple predstavila revolučné Lightning rozhranie, ktoré zmenšilo veľkosť konektora a prinieslo obojstranné zapojenie, čím sa výrazne zlepšila používateľská skúsenosť. Lightning sa stal štandardom pre iPhony na viac než desať rokov a postupne získal aj podporu pre rýchle nabíjanie vďaka Power Delivery (PD) protokolu. Napriek tomu mal svoje obmedzenia – mal iba 16 pinov, čo limitovalo rýchlosť prenosu dát na úroveň USB 2.0, a tiež obmedzovalo maximálny nabíjací výkon.

Nástup USB-C a jeho výhody

Prelom nastal v roku 2023 so sériou iPhone 15, ktorá prešla na univerzálne a modernejšie USB-C rozhranie. To umožňuje oveľa rýchlejší prenos dát (modely Pro podporujú USB 3.0 a rýchlosť až 10 Gb/s) a lepšiu prúdovú zaťažiteľnosť, čo znamená rýchlejšie nabíjanie. Navyše, USB-C prináša jednotný kábel pre nabíjanie a prenos dát medzi iPhonom, iPadom, Macom a dokonca aj novými bezdrátovými slúchadlami do uší AirPods Pro.

Ďalšou výhodou je podpora reverzného nabíjania. IPhone môže napríklad nabíjať Apple Watch alebo AirPods priamo cez svoj port, čo zvyšuje flexibilitu a pohodlie. Dôvodom k tomuto kroku však nebola len snaha o zlepšenie užívateľského komfortu, ale aj tlak zo strany európskej legislatívy. Európsky parlament totiž prijal opatrenie, ktoré zaväzuje výrobcov elektroniky zjednotiť nabíjacie porty s cieľom, aby všetky menšie zariadenia používali jednotné rozhranie typu USB-C najneskôr do konca roka 2024 – prechod na USB-C pomáha znižovať elektronický odpad, keďže tento štandard využíva široká škála zariadení, vrátane nabíjačiek na iPhone (nabíjací adaptér obsahuje USB-C konektor, do ktorého pripojíte obojstranný USB-C kábel).

Táto zmena teda predstavuje významný krok vpred z hľadiska používateľského komfortu, výkonu a ekologickej zodpovednosti.