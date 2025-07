Sídlisko KVP pokračuje v boji o podielové dane, ústavný súd vyhovel sťažnosti mestskej časti Košíc

Spor patrí všeobecnému súdu

Ešte nie je rozhodnuté





O časť podielových daní za posledné mesiace roka 2023 sa viaceré mestské časti sporili s mestom niekoľko mesiacov. Ide o sumu približne 1,4 milióna eur. Mestské zastupiteľstvo primátora tiež opakovane zaviazalo k ich doplateniu. Poslanci schválili doplatenie podielových daní pre mestské časti v rámci mimoriadneho zastupiteľstva vo februári roka 2024, primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) ale uznesenia nepodpísal, no poslanci jeho veto prelomili na marcovom zastupiteľstve. Uznesenie pôvodne schválili ešte na sklonku roka 2023, Polaček ho vtedy podpísal, no podielové dane im nedoplatil. Viacerí starostovia podali podnet na prokuratúru. Primátor v odôvodnení uviedol, že nároky mestských častí na vyplatenie podielových daní boli v minulom roku uspokojené v plnom rozsahu. Rovnako poukázal aj na to, že mestské časti dostali približne 6,6 milióna eur v rámci programu Fast care. Krajská prokuratúra v Košiciach konštatovala, že primátor Polaček neporušil zákon, keď mestským častiam nedoplatil časť podielových daní za rok 2023. Napokon pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2024 prišiel pozmeňovací návrh, podľa ktorého mesto v rozpočtoch na roky 2025 a 2026 malo každý rok vyčleniť časť tejto sumy, a to v závislosti od „vývoja príjmov rozpočtu, pričom prerozdelenie tejto položky medzi jednotlivé mestské časti sa uskutoční podľa osobitného prerozdeľujúceho pomeru“.



14.7.2025 (SITA.sk) - Boj o nevyplatené podielové dane v metropole východu sa ešte nekončí. Ako na sociálnej sieti informoval starosta mestskej časti Košíc Sídlisko KVP Ladislav Lörinc , nedávno prišlo zásadné rozhodnutie. Starosta pripomenul, že začiatkom roka 2024 bola na Sídlisku KVP existenčná situácia, keď hrozilo zatvorenie úradu, obmedzenie služieb pre obyvateľov či výpadky platieb.„Nečinne sme sa na to pozerať nemohli. Podnikli sme viacero právnych krokov, vrátane uplatnenia nároku na úhradu nevyplatených podielových daní od mesta Košice. Po podaní žaloby došlo ku kompetenčnému sporu medzi jednotlivými súdmi. Kompetenčný senát Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu rozhodol, že o našom spore s mestom Košice má rozhodnúť správny súd,“ priblížil Lörinc.Dodal, že s týmto rozhodnutím kompetenčného senátu sa nestotožnili, podali teda ústavnú sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR . Starosta informoval, že nedávno prišlo zásadné rozhodnutie, a to že ústavný súd sa stotožnil s ich argumentmi a vyhovel našej sťažnosti.„Rozhodol, že o spore má v konečnom dôsledku rozhodovať všeobecný (civilný) súd, nie správny súd, ako tvrdilo mesto. Konštatoval, že bolo porušené naše základné právo na súdnu ochranu – a to tým, že predchádzajúce súdy (konkrétne tzv. kompetenčný senát Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu) presunuli vec nesprávne na správny súd, čím sa vec zbytočne zdržala a nebola spravodlivo vyriešená,“ vysvetľuje Lörinc.Dodal, že ÚS SR teda zrušil rozhodnutie kompetenčného senátu a vec mu vrátil späť, aby znovu rozhodol, avšak tentoraz už podľa výkladu ústavného súdu. „Inými slovami, celý proces sa vracia o krok späť, ale už s jasným právnym názorom, ktorý je pre ostatné súdy záväzný,“ vraví starosta Sídliska KVP.Doplnil, že ÚS SR im priznal aj náhradu trov konania v sume čosi vyše 770 eur. „Teda súd uznal, že sme konali oprávnene a (konkrétne Najvyšší správny súd) musí tieto náklady preplatiť,“ uviedol Lörinc.Lörinc ale zdôraznil, že to neznamená, že je už rozhodnuté. Podotkol, že ich čaká ďalšie kolo právneho boja. Rozhodnutie ústavného súdu ale považuje za jasný signál, že sa ozvali právom.„Budem vás naďalej informovať, pretože hovoríme o vašich peniazoch – o verejných zdrojoch, ktoré nám boli odňaté jednostranným rozhodnutím pána primátora. Za seba môžem sľúbiť jediné: za férový prístup k mestským častiam a jej obyvateľom budem bojovať až do konca,“ uzavrel.