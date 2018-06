Od nedele fyzické osoby podnikatelia podajú priznania len elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. júna (TASR) - Fyzické osoby podnikatelia majú poslednú možnosť podať papierovo odložené daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2017. Daňové úrady sú v piatok otvorené až do 18.00 hod., poslať papierové podanie bude možné ešte v sobotu (30.6.) poštou. Od nedele (1.7.) môžu fyzické osoby podnikatelia komunikovať s finančnou správou už len elektronicky.Finančná správa v súvislosti s odovzdávaním odložených daňových priznaní vyšla v ústrety svojim klientom. Predĺžila úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako na Call centre finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšie možnosti na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017. Táto povinnosť sa týka približne 170.000 daňovníkov, ktorí požiadali o odloženie podania daňového priznania na koniec júna. V pondelok (2.7.) sú úradné hodiny predĺžené.Call centrum finančnej správy je dostupné počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých je možné podať odložené DP, až do polnoci. Navyše bude k dispozícii aj cez víkend (30.06. - 01.07.). Cez víkend budú pracovníci Call centra finančnej správy vybavovať tie dopyty, ktoré prídu písomne, prostredníctvom mailovej komunikácie a budú sa týkať technických informácií súvisiacich s elektronickou komunikáciou.V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka fyzických osôb podnikateľov až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument. V prvom rade sa teda týka tých, ktorí si odložili podanie daňového priznania na koniec júna a budú ho chcieť podať až v závere lehoty na podanie (do 2. júla), a tých, ktorí zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca. Posledný termín na podanie odloženého DP k dani z príjmov FO, rovnako ako prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018, je totiž pre víkend posunutý až na 2. júla 2018. Ak teda chce fyzická osoba podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.