Tusk po summite nechce hovoriť o úspechu pri riešení migrácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. júna (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk po dvojdňovom summite EÚ v Bruseli v piatok upozornil, že aj napriek záverom, ktoré odobrili hlavy vlád a štátov v oblasti migračnej politiky, je ešte príliš skoro hovoriť o úspechu.Tusk spresnil, že rozhodnutia spojené s migráciou na summite EÚ boli tou najľahšou súčasťou úlohy, ktorou je vyriešiť túto otázku. Povedal to aj napriek tomu, že premiéri a prezidenti rokovali v noci zo štvrtka na piatok takmer desať hodín, kým dospeli k dohode, ktorá bola pretavená do záverov summitu.povedal Tusk počas záverečnej tlačovej besedy. Pripomenul základné prvky nočnej dohody lídrov: vyloďovacie platformy pre migrantov mimo hraníc EÚ, cielený rozpočtový nástroj v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na boj proti nelegálnej migrácii a posilnenie podpory pre líbyjskú pobrežnú stráž.Premiéri a prezidenti v Bruseli odsúhlasili aj francúzsko-taliansky návrh na vytvorenie kontrolovaných centier pre migrantov na území EÚ, v tých členských krajinách, ktoré sú ochotné ich vybudovať. Jednou z nich je napríklad Belgicko, avšak belgický premiér Charles Michel to podmienil reformou azylovej politiky EÚ.uviedol v tejto súvislosti Tusk.Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, ktorý vystúpil na záverečnej tlačovej besede spolu s Tuskom, poďakoval končiacemu sa bulharskému predsedníctvu v Rade EÚ, že vždy zdieľalo názory exekutívy EÚ, a ocenil, že Bulharom sa vďaka summitu v Sofii podarilo zmeniť atmosféru na západnom Balkáne a presadiť počas výkonu predsedníctva päť z celkového počtu siedmich legislatívnych návrhov v oblasti azylovej politiky.Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred odchodom z Bruselu skonštatoval, že príliv migrantov sa výrazne znížili, avšak aj naďalej možno hovoriť oSpresnil, že uprednostňuje dlhodobé riešenia a dodal, že reakcia Európy na migráciu by nemala byť motivovaná iba emóciami.priznal pred novinármi. Uviedol, že efektívnosť musí byť jednou zo zásad, ktorými sa má riadiť EÚ pri riešení migrácie, a dohodu lídrov na summite opísal ako dohovor