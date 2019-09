Od nového roka Poprad poskytne príspevok pri narodení prvého dieťaťa

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 5. septembra (TASR) – Mesto Poprad bude od nového roka poskytovať príspevok pri narodení prvého dieťaťa pre svojich obyvateľov vo výške 200 eur. Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva o tom rozhodli tamojší poslanci, ktorí zároveň schválili Všeobecne záväzné nariadenie.Vedúca sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade Petra Zavacká pri predkladaní materiálu uviedla, že účelom je prispieť rodičom na pokrytie výdavkov na nákup potrieb pre novorodenca, vylepšiť finančnú situáciu mladých rodín, a tiež prispieť do ich rodinného rozpočtu.dodala Zavacká.V rámci platnej legislatívy poskytuje aj štát príspevok pri narodení dieťaťa, dotácia z mesta Poprad má byť doplnkom tejto podpory. Mesto predpokladá, že náklady na zabezpečenie tohto príspevku sa v budúcom roku vyšplhajú približne na 41.000 eur.zdôvodnila Zavacká.Počet obyvateľov najväčšieho mesta pod Tatrami dlhodobo klesá, podľa údajov zverejnených na stránke mesta žilo koncom júna v Poprade 50.149 obyvateľov. Podľa posledných údajov z evidencie obyvateľstva k 31. decembru 2018 malo trvalý pobyt v meste 50.161 ľudí, rok predtým to bolo 50.416 obyvateľov. Celkový prírastok bol minulý rok na úrovni 1137 a úbytok 1373 občanov. Pre samosprávu je pritom hranica 50.000 obyvateľov veľmi dôležitá, najmä z pohľadu podielových daní, a tým aj príjmov do mestského rozpočtu.