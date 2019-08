Od piatka do nedele sa uskutoční festival Trnava Frisbee Game

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 21. augusta (TASR) – Festival Trnava Frisbee Games sa bude konať v trnavskom športovom areáli AŠK Slávia od piatka 23. do nedele 25. augusta. Predstavia sa na ňom stovky športovcov z krajín Európy, ktorí predvedú divákom svoje zručnosti v štyroch disciplínach s lietajúcim tanierom.Hlavný program bude prebiehať v nedeľu. V semifinále Európskej ligy Ultimate Frisbee sa predstaví 20 najlepších klubov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska, ktoré budú bojovať o miesta vo finále. Záverečné zápasy si budú môcť diváci pozrieť od 12.00 h.Historicky prvý slovenský šampionát v dogfrisbee sa bude konať v sobotu a nedeľu. Preteky sú zároveň aj kvalifikácia na majstrovstvá sveta, ktoré sa každoročne konajú v USA. Na majstrovstvách sa zúčastnia tímy aj z Česka, Poľska, Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Slovinska a Izraela. Dogfrisbee patrí do odvetvia kynologického športu, pes musí v rôznych disciplínach úspešne chytať lietajúce taniere.Disciplína freestyle frisbee spočíva v realizácii najrôznejších technických i akrobatických trikov s lietajúcim diskom, v sobotu večer bude súťaž jednotlivcov. Vlani sa v tejto disciplíne v Trnave uskutočnili majstrovstvá sveta. V Parku Janka Kráľa sa na "15-jamkovom" ihrisku bude konať súťaž discgolfistov, ktorí namiesto palíc a loptičiek používajú špeciálne lietajúce taniere a namiesto jamiek oceľové koše s reťazami.informovala za organizátorov Natália Košlabová. Vstup na podujatie je zdarma.História lietajúceho disku siaha až do začiatku 20. storočia, najväčšiu popularitu tento šport dosiahol v 70. a 80. rokoch v USA. V súčasnosti sa mu profesionálne venujú tisíce hráčov po celom svete.