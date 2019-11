Od piatka večera do pondelka rána bude výluka autobusov v Jarovciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Jarovce bude od piatka 23.30 h do pondelka (11. 11.) 04.00 h výluka autobusov MHD. Obmedzenia súvisí s výstavbou diaľnice D4, keďže v tom čase je naplánovaná úplná uzávera cesty III/1020 Jarovce – Petržalka. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.Dotknuté linky MHD budú pre toto obmedzenie presmerované na náhradné trasy. Do Jaroviec zabezpečí dopravca náhradnú dopravu.upozorňuje DPB.Náhradný autobus X91 bude premávať po trase Železničná stanica Rusovce - Gerulata - Jarovce - Píla. Prestup na denné autobusy do centra Bratislavy bude možný na zastávke Gerulata. Nočný náhradný autobus NX91 Bude premávať po trase Petržalka Jasovská - Rusovce - Jarovce - Píla. Prestup na nočné autobusy do centra mesta bude možný na zastávke Jasovská. "podotkol DPB.