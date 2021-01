Od pondelka sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci (DSS). Vybrať si môžu jedno zo šiestich vakcinačných centier. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.





Rezort sprístupnil online registračný formulár na očkovanie pre všetkých zdravotníckych pracovníkov ešte v sobotu na stránke korona.gov.sk.Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že prioritu v očkovaní majú tí pracovníci, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu však môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú.Ide teda o študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach.„Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou, pre rizikovosť svojho povolania, sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci," priblížilo Ministerstvo zdravotníctva SR.Očkovacie centrá sú v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. „Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku," komentoval rezort zdravotníctva s tým, že ide o čas nevyhnutný na to, aby po príchode a distribúcii vakcín mohli nemocnice hladko spustiť očkovanie aj pre ostatných zdravotníkov v regióne, po tom čo prioritne zaočkujú vlastných nemocničných zamestnancov, ktorých záujem o očkovanie nemocnice už evidujú.Online registrácia a požiadavka o očkovanie bude postupne rozširovaná nielen o vakcinačné centrá. Cieľom Ministerstva zdravotníctva SR je postupne pokryť všetky okresy aj o ďalšie skupiny osôb vyzvané k očkovaniu podľa povolaní, rizika veku, zdravotného stavu a následne menej rizikovú širokú verejnosť nad 18 rokov podľa fáz, ako sú uvedené a schválené v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach SR.

Zoznam 25 vakcinačných centier na Slovensku:



1. UNB Ružinov



2. UNB Kramáre



3. UNB Petržalka



4. FN Nitra



5. FN FDR B. Bystrica



6. FN Košice



7. Nemocnica sv. Michala Bratislava



8. NsP Komárno



9. FN Trnava



10. NsP Skalica



11. FN Trenčín



12. NsP Bojnice/Prievidza



13. FN Žilina



14. UN Martin



15. NsP Ružomberok



16. NsP Lučenec



17. FN Poprad



18. NsP Prešov



19. NsP Humenné



20. NsP Michalovce



21. Sv. Michala Košice



22. NsP Rožňava



23. Nemocnica Agel Levice



24. NsP Sv. Jakuba Bardejov



25. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš