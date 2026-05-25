 Kultúra

25. mája 2026

Od popového sna k muzikálu: Lenka Machciníková o nátlaku a dôvere na javisku – ROZHOVOR


Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s Lenkou Machciníkovou. Hovorí sa, že divadlo lieči, no muzikál vám nedá nič zadarmo. Speváčka a herečka Lenka ...



Rozhovor moderátora Mateja „Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Lenkou Machciníkovou.


Hovorí sa, že divadlo lieči, no muzikál vám nedá nič zadarmo. Speváčka a herečka Lenka Machciníková v úprimnom rozhovore poodhalila oponu sveta, kde sa chyby neodpúšťajú. Prečo chcela byť pôvodne popovou hviezdou, ako prežíva náročné obdobie pred premiérou a prečo tisíckrát oľutovala, že si vybrala práve túto profesiu?

Od detského sna k realite, ktorá občas bolí


Ako malé dievča snívala o tom, že bude popovou speváčkou, prípadne baletkou. Cesta ju však nakoniec zaviedla na konzervatórium – jediné miesto, kde mohla spojiť spev, tanec aj herectvo dohromady.

Hoci herectvo brala spočiatku len ako „nečakaný bonus v balíčku“, nakoniec sa stalo jej osudom. Muzikál je pre Lenku absolútna srdcovka, no netají sa tým, že je to tvrdá drina. Kým divák v hľadisku vidí len lesk, smiech a ľahkosť, v zákulisí sú to mesiace odriekania a totálneho fyzického vyčerpania.

„Stokrát, tisíckrát, miliónkrát som mala chuť všetko nechať tak. Je to u mňa na dennej báze,“ priznáva s obrovskou úprimnosťou Lenka. „Potom si však človek uvedomí, že všetko robí od srdca a je presne tam, kde má byť.“

Keď javisko neodpúšťa: Hranie s teplotou a čistý adrenalín


V divadelnom svete neexistuje „zlý deň“ alebo „únava“. Divák si kúpil lístok a očakáva stopercentný zážitok. Lenka otvorene hovorí o tom, že umelec musí ísť na scénu, aj keď mu telo hovorí nie.

  • S horúčkou pred divákov: Už sa jej stalo, že odohrala predstavenie s vysokou teplotou. Telo sa vďaka adrenalínu na tie dve hodiny zmobilizuje a bolesť nevníma, no po spadnutí opony prichádza totálny kolaps.

  • Absolútna dôvera: Muzikál nie je práca pre individualistov. Pri náročných choreografiách a nebezpečných zdvíhačkách musíte svojmu hereckému partnerovi dôverovať na milimeter presne.


Kritika, ktorá posúva, a umenie povedať „NIE“


Pre každého umelca je spätná väzba dôležitá, no Lenka sa musela naučiť rozlišovať medzi prázdnymi rečami a radami, ktoré majú váhu. Najviac si cení konštruktívne pripomienky od režisérov, ktoré jej pomáhajú rásť. Zároveň priznáva, že jednou z najťažších lekcií v jej živote bolo naučiť sa hovoriť „nie“. Slušne si vyargumentovať svoj názor a odísť zo zlej situácie sa začala učiť až po tridsiatke, no dnes vie, že jej to zachránilo veľa energie.

Čo sa ešte dozviete v celom rozhovore?

  • Ktorá postava ju doteraz stála najviac sĺz a prebdených nocí.

  • Ako vyzerá ranná rutina muzikálovej herečky a ako si chráni hlasivky.

  • Či má pred vstupom na javisko talizman alebo rituál, bez ktorého nezačne hrať.


Zaujíma vás, ako vyzerá skutočný život na divadelných doskách bez pozlátka? Vypočujte si celý rozhovor s Lenkou Machciníkovou.

Podcast: Podcast Fish Chips




Zdroj: SITA.sk - Od popového sna k muzikálu: Lenka Machciníková o nátlaku a dôvere na javisku – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

