Od pozvania Slovenska na rokovania o vstupe do EÚ uplynulo 20 rokov

Brusel/Bratislava 10. decembra (TASR) – Tento rok v máji si Slovensko pripomenulo 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Pozvánka na rokovania o vstupe do rodiny vyspelých a demokratických krajín Európy prišla päť rokov predtým, 10. decembra 1999 v Helsinkách. V utorok 10. decembra uplynie od tejto udalosti 20 rokov.Kým sa však Slovensko stalo 1. mája 2004 členom EÚ, prešlo neľahkú cestu. Tá sa vlastne začala po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Už v októbri 1993 podpísalo Slovensko v Luxemburgu Európsku dohodu o pridružení k EÚ – Asociačnú dohodu. O dva roky neskôr, v júni 1995, predložil na summite EÚ v Cannes predseda vlády SR Vladimír Mečiar oficiálnu žiadosť o prijatie do Európskej únie.Bol to však práve Vladimír Mečiar a jeho vládnutie, ktoré sa podpísalo pod rozhodnutie Európskej komisie, ktorá 16. júla 1997 na zasadnutí v Štrasburgu neodporučila začať so Slovenskom rozhovory o rozšírení EÚ v prvej vlne, pretože krajina nespĺňala politické kritériá.Tento verdikt podporila v decembri 1997 Európska rada v Luxemburgu. Vedúci predstavitelia EÚ rozhodli, že Únia bude viesť intenzívne rokovania o členstve s prvou skupinou štátov, a to s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, Estónskom a Cyprom. Slovensko bolo pre neplnenie politických kritérií zaradené do druhej skupiny krajín spolu s Litvou, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom.Situácia sa zmenila po parlamentných voľbách v roku 1998 a sformovaní novej vlády na čele s Mikulášom Dzurindom, čo Únia vnímala ako pozitívny krok na ceste integrácie Slovenska do európskych štruktúr.Nasledoval summit EÚ v decembri 1999 v Helsinkách a pozvanie Slovenska na rokovania o vstupe do Európske únie. Vrcholná schôdzka EÚ v hlavnom meste Fínska sa konala na záver polročného fínskeho predsedníctva a mnohí pozorovatelia ju označujú za jednu z tých schôdzok Únie, ktorá vošla do dejín.Posledná balkánska kríza totiž výrazne urýchlila proces európskej integrácie a tak pozvanie z reformujúcich sa krajín dostali popri Slovensku, Litve, Lotyšsku a Malte aj Rumunsko a Bulharsko. Brusel sa tým snažil do istej miery kompenzovať hospodárske problémy, ktoré spôsobila ich ekonomikám kríza, ale na strane druhej to bola aj snaha o preniknutie demokratickej a prosperujúcej Európy na Balkán.Kritériá členstva sa rozdeľovali na tri okruhy - popri politických to boli aj ekonomické a právne. Na splnenie politických kritérií musela mať kandidujúca krajina stabilné inštitúcie, zabezpečenú ochranu ľudských práv a riadiť sa princípmi právneho štátu. Ekonomické boli založené na funkčnom trhovom hospodárstve i schopnosti odolávať konkurencii. Prijatie právnych predpisov EÚ i judikatúry Súdneho dvora boli predpokladmi na splnenie právnej podmienky jej členstva v Únii.Slovensko už v júni 2001 dostihlo s celkovým počtom 19 uzavretých kapitol Česko a Estónsko, ktoré s EÚ rokovali o dva roky dlhšie.Hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie a prvým slovenským eurokomisárom bol Ján Figeľ, ktorý povedal:Po splnení všetkých kritérií a uzatvorení 31 negociačných kapitol vstúpilo Slovensko do Európskej únie 1. mája 2004. K 15 krajinám Únie sa spolu so Slovenskom pripojili Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko, teda celkove desať krajín. Išlo o dovtedy najväčšie rozšírenie v dejinách Európskej únie.vyhlásil 30. apríla 2019 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Ešte pred vstupom Slovenska do EÚ 1. mája 2004 sa rok predtým konalo referendum s otázkou:" Za členstvo v Európskej únii sa v máji 2003 vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov, čo bolo najviac spomedzi všetkých kandidujúcich krajín.Účasť na hlasovaní však bola nízka. K hlasovacím urnám prišlo iba 52,15 percenta občanov zapísaných vo voličských zoznamoch, teda len tesne nad potrebnou nadpolovičnou väčšinou.