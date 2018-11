Od samosprávy očakáva Svätoantončan Rudolf kanalizáciu a chodníky

Voliči rozhodujú v komunálnych voľbách. Foto: TASR Miroslava Siváková Foto: TASR Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svätý Anton 10. novembra (TASR) - Vybudovanie kanalizácie či nových chodníkov s osadenými odpadkovými košmi, aj to sú veci, ktoré od novej samosprávy, ktorá vzíde zo sobotňajších komunálnych volieb, očakáva pán Rudolf zo Svätého Antona (okres Banská Štiavnica).Ako uviedol, voliť chodí pravidelne, dôvod je jednoduchý. "uviedol pre TASR.Voľby vo Svätom Antone prebiehajú zatiaľ pokojne a bez problémov. Volebná miestnosť je tu zriadená v kultúrnom dome.priblížila predsedníčka miestnej volebnej komisie Andrea Halibožeková.V dedine je podľa jej slov približne 950 oprávnených voličov. Niektorí z nich, najmä tí so zdravotnými problémami, požiadali aj o voľbu do prenosnej urny.