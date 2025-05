Od semienka po zber: Ako sa rodí slovenská paradajka

Starostlivosť od prvej chvíle

Prirodzená ochrana a kvalitné podmienky

Domáca kvalita na dosah

30.5.2025 (SITA.sk) - Paradajky patria medzi najobľúbenejšie plodiny slovenských domácností. Ich chuť, vôňa a čerstvosť však nie sú náhoda. Slovenskí pestovatelia z družstva Ovozela, ktoré patrí k lídrom v pestovaní paradajok, odhaľujú zákulisie ich cesty – od výberu semienka až po zber dozretých plodov."Výber odrôd paradajok je mimoriadne náročný proces. Sledujeme hlavne chuť – musí byť sladká, výrazná a konzistentná. Okrem toho berieme do úvahy aj podmienky našej klímy. Paradajky, ktoré sa pestujú v Španielsku alebo Grécku, by u nás jednoducho nerástli tak, ako potrebujeme. Preto si ich prispôsobujeme a hľadáme ideálne kombinácie pre Slovensko," vysvetľuje Peter Kelemen, farmár z družstva Ovozela.Všetko sa začína pri semienkach, ktoré si pestovatelia starostlivo vyberajú a nakupujú od overených dodávateľov. Nasleduje citlivý proces predpestovania sadeníc v kontrolovaných podmienkach. "Sadeničky sa starostlivo ošetrujú, presne sa sleduje teplota, svetlo aj vlhkosť. Keď sú pripravené, presádzame ich do skleníkov," dopĺňa Kelemen.V skleníkoch začína ich niekoľkomesačná púť. Rastliny tu rastú až šesť mesiacov a dorastajú do výšky niekoľkých metrov. Pravidelne sa vyväzujú a monitorujú – nielen kvôli rastu, ale aj kvôli ochrane pred škodcami.Dôležitou súčasťou starostlivosti je aj– teda bočných výhonkov, ktoré by inak odoberali rastline energiu. Okrem toho farmári dôsledneaby neskôr zabezpečili presný počet paradajok na strapci, ktoré dozrejú a budú mať ideálnu veľkosť a kvalitu."Používame biologickú ochranu, teda prirodzených predátorov škodcov. Chemické zásahy sú pre nás až poslednou možnosťou. Všetko dôkladne sledujeme – od vlhkosti, teploty až po každého jedného škodcu, ktorý sa objaví. Aj preto vedia naše paradajky ponúknuť vynikajúcu chuť bez zbytočného zaťaženia prírody," hovorí Kelemen.Vďaka moderným technológiám a skúsenostiam pestovateľov dokáže družstvo zabezpečiť čerstvé slovenské paradajky počas celého roka. Spotrebitelia ich nájdu v pultoch obchodov bez toho, aby museli putovať tisíce kilometrov cez Európu.Slovenské paradajky majú množstvo výhod – od čerstvosti cez nižšiu uhlíkovú stopu až po podporu miestnych farmárov. "Chceme, aby si ľudia uvedomili, že paradajka zo Slovenska nie je len čerstvejšia, ale aj chutnejšia. Je to výsledok poctivej práce, ktorá sa začína dlho predtým, než sa paradajka dostane do obchodu," uzatvára Kelemen.Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.Informačný servis