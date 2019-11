Od série teroristických útokov v Paríži uplynuli štyri roky

Na archívnej snímke ľudia sa pozerajú na kvety a odkazy položené pred koncertnou halou Bataclan v Paríži 19. novembra 2015 na pamiatku obetí útokov. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk

Paríž 13. novembra (TASR) – Všeobecne rozšírená povera, že piatok trinásteho je nešťastný deň, sa v Paríži 13. novembra 2015 naplnila v celej svojej tragickosti. V tento deň došlo totiž v metropole Francúzska k sérii teroristických útokov, pri ktorých zahynulo 130 ľudí, viac ako 350 bolo zranených a zomrelo aj sedem útočníkov. K najväčšiemu krviprelievaniu s 90 mŕtvymi došlo v koncertnej sále Bataclan. Obete útokov pochádzali z 19 krajín a štyroch kontinentov.Išlo o najväčší teroristický útok vo Francúzsku od druhej svetovej vojny a najväčší v Európe od roku 2004. Šéfovia štátov a vlád krajín Európskej únie vyzvali krátko po tragédii svojich spoluobčanov, aby si minútou ticha uctili obete teroristických útokov v Paríži.zdôrazňovalo sa v spoločnom vyhlásení. Americký prezident Barack Obama označil teroristické útoky zaa dodal, žeV hudobnom klube Bataclan bolo v ten večer v plnom prúde vystúpenie americkej rockovej skupiny Eagles of Death Metal. Koncertná sála s kapacitou 1498 miest praskala vo švíkoch, ľudia sa bavili až pokiaľ sa nepriblížila 22. hodina. Vtedy vtrhli do sály útočníci a začali bezhlavo strieľať. Niektorí z návštevníkov si najskôr mysleli, že výstrely sú súčasťou koncertu. Až neskôr si uvedomili, ako veľmi sa mýlili.Rukojemnícka dráma v hudobnom klube Bataclan trvala nekonečné dve hodiny.povedal veliteľ polície Michel Cadot. Podľa reakcií záchranárov, ktorí vnikli do Bataclanu, bola situácia v klube oveľa horšia, ako po januárových útokoch na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo.Útočníci však nezasiahli Paríž v piatok 13. novembra 2015 iba v tomto klube. K útokom došlo celkove na šiestich miestach. Ďalšie výbuchy a streľbu hlásili z blízkosti futbalového štadióna Stade de France, kde sa práve konal priateľský zápas domáceho Francúzska a Nemecka. Sledoval ho tiež francúzsky prezident François Hollande, ktorého po prvých výbuchoch hneď evakuovali. K prestrelke došlo aj v bare Le Carillon a rovnako tomu bolo tiež v kambodžskej reštaurácii Le Petit Cambodge i v reštuaráciách La Casa Nostra a La Belle Equipe.Prezident Hollande oznámil po zasadaní krízového štábu o polnoci z 13. na 14. novembra uzavretie hraníc a zároveň bol na území celej krajiny vyhlásený výnimočný stav.povedal Hollande.V Paríži útočili tri koordinované skupiny islamských teroristov. Všetci boli vyzbrojení samopalmi kalašnikov a výbušnými zariadeniami, ktoré mali spôsobiť "maximum obetí".V hodinách bezprostredne po útokoch sa k akcii nikto neprihlásil. Na druhý deň predpoludním zverejnila teroristická organizácia Islamský štát video, v ktorom muž varoval:Islamský štát zároveň vyzval svojich stúpencov, ktorí nemohli odcestovať bojovať do Sýrie, aby podnikali útoky priamo na území Francúzska. Prakticky vzápätí po zverejnení videa označil Hollande za páchateľa útokov organizáciu Islamský štát.Na druhý deň po tragédii vyšlo najavo, že útočníci mali kontakty v Belgicku, pričom belgická polícia zatkla pri zásahu v bruselskej časti Molenbeek niekoľko osôb, podozrivých z kontaktov s útočníkmi. Takisto deň po útokoch bol pomocou prsta, ktorý sa našiel v klube Bataclan, identifikovaný prvý útočník. Išlo o 29-ročného Omara Ismaila Mostefaia, Francúza alžírskeho pôvodu, ktorý mal záznamy v trestnom registri a tajné služby ho viedli v zoznamoch extrémistov.Vyšetrovanie týchto otrasných činov vo viacerých krajinách stále pokračuje. Francúzska polícia zadržala doteraz v rámci objasňovania útokov z 13. novembra 2015 asi 15 podozrivých osôb, ktoré po skončení vyšetrovania predstúpia vo Francúzsku pred súd. Očakáva sa, že vyšetrovanie by malo byť uzavreté do konca tohto roka.