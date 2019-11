Pri hasení lesných požiarov v Austrálii sa zrútil vrtuľník

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 13. novembra (TASR) - K leteckej nehode došlo v stredu v austrálskom štáte Queensland, kde sa pri hasení lesného požiaru zrútil vrtuľník. Informovala o tom agentúra AFP.Televízia BBC uviedla, že pilot vrtuľníka utrpel pri havárii len drobné poranenia.uviedol pre AFP predstaviteľ hasičského a záchranného zboru v Qeenslande s tým, že okolnosti nehody sa vyšetrujú.V austrálskych štátoch Nový Južný Wales (NSW) a Queensland horí približne 130 požiarov, z ktorých najmenej polovica nie je pod kontrolou.Niektoré z požiarov sa podľa BBC začínajú približovať k okrajovým štvrtiam mesta Sydney, ktoré je metropolou Nového Južného Walesu, kde bol v pondelok po prvý raz od roku 2013 vyhlásený stav núdze.Mnoho požiarov horí od októbra, čo je podľa Paula Reada, odborníka z Monash University, oveľa skôr ako obvykle a situácia sa bude s blížiacim sa letom zhoršovať. V Austrálii trvá leto od decembra do februára, od marca do mája je jeseň, od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.