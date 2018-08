Od smrti legendárneho herca M. Dočolomanského ubehlo dnes 10 rokov

Michal Dočolomanský. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Herec, dlhoročný člen Slovenského národného divadla (SND), spevák a tanečník Michal Dočolomanský patril medzi našich najčastejšie obsadzovaných umelcov. Od jeho úmrtia uplynie v nedeľu 26. augusta desať rokov.Michal Dočolomanský sa narodil 25. marca 1942 v dnešnom poľskom mestečku Niedzica. Jeho matka bola pôvodom Rumunka a otec pôsobil ako učiteľ medzi rumunskými Slovákmi v Sedmohradsku. Kvôli nemu sa často sťahovali. Keď zomrel, matka sa aj s deťmi presťahovala po druhej svetovej vojne na Slovensko, do Svätého Jura a tam strávil Michal Dočolomanský detstvo. Učaroval mu aj svet javiska ochotníckeho divadla. Vo veku 13 rokov dostal svoju prvú divadelnú úlohu v rozprávke Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná. S ochotníckym divadlom vo Svätom Jure sa rozlúčil úlohou v hre Geľo Sebechlebský. V Čechách sa vyučil za automechanika, keďže ho fascinovali autá. Jeho záľubami boli aj športová gymnastika, neskôr bezmotorové lietanie. Divadlo ho však opäť lákalo.V roku 1964 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V tom istom roku sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde hral už aj ako študent VŠMU a nakoniec v ňom prežil 44 rokov. Patril k hereckej generácii, ktorá sa dostala medzi takých vynikajúcich hercov, ako boli Karol Machata, Ladislav Chudík, František Dibarbora, Martin Gregor, Ctibor Filčík. Dočolomanský sa chopil každej príležitosti, a tak išiel z jednej úlohy do druhej. Hral vo viac ako 40 filmoch a televíznych seriáloch a v archíve Slovenskej televízie je viac ako 1400 titulov relácií, v ktorých účinkoval.Ako výrazný dynamický herec prejavil všestranný talent pri uvádzaní vážnych charakterových rolí i portrétov komických typov. Nezabudnuteľné sú jeho postavy v Ibsenovej dráme Peer Gynt, v komédii Brooklynská noc, v muzikáli Neila Simona Pozor na Leona a v mnohých ďalších.Režisér Karol Zachar herca v roku 1974 obsadil do hlavnej úlohy slávneho muzikálu Na skle maľované. Úlohu Jánošíka v muzikáli považoval sám za najmilšiu. Inscenácia sa počtom repríz 648 stala najúspešnejším titulom Činohry SND v Bratislave. Účinkoval aj v jednom z najznámejších titulov broadwayských muzikálov všetkých čias Hello, Dolly!, uvedenom na Slovensku.Menšou úlohou vo filmovej veselohre Výlet po Dunaji debutoval v roku 1962. Film mu poskytol veľa významných hereckých príležitostí, najmä v postavách mladých atraktívnych a romantických mužov. Stvárňoval aj zložitejšie charakterové úlohy napríklad v snímkach Tvár v okne (1963), Medená veža (1970), Skrytý prameň (1973). Popularitu mu prinieslo účinkovanie v českých komédiách Adéla ještě nevečeřela (1977) a Tajomstvo hradu v Karpatoch (1981), ktoré nakrútil Oldřich Lipský, rovnako aj rola Valenta Pichandu v Tisícročnej včele (1983) režiséra Juraja Jakubiska.Bohaté herecké príležitosti sa mu naskytli v mnohých televíznych filmoch Tri gaštanové kone (1966), Tma (1969), Medený gombík (1970), Červené víno (1972), Bačova žena (1972), Lucrezia Borgia (1974), Zypa Cupák (1976), Sváko Ragan (1976), Jedenáste prikázanie (1977), Horúci dych (1978), Tiene v raji (1986), Eugen Onegin (1988), Puto najsilnejšie (1990), Rozruch na onkológii (1991), Sudca a jeho kat (1993). Posledným jeho filmom bol Bestiář z roku 2007.Z pesničiek, ktoré naspieval, si mnohí určite pamätajú úvodnú pieseň zo seriálu pre deti Macko Uško. Známe sú okrem iných aj piesne Ľúbim ťa, Smoliar (spolu s Evou Kostolányiovou), Za ránka za rosy..., Zbohom buď, lipová lyžka, ktorá je z legendárneho muzikálu Na skle maľované a mnohé ďalšie. V decembri 2006 si zaspieval spolu s kapelou Ivana Táslera IMT Smile v bratislavskom SND.Jeho aktivity presahovali rámec divadla. V marci 2004 prevzal umelecké gestorstvo nad prvou Súkromnou strednou umeleckou školou filmovej, televíznej, rozhlasovej tvorby a techniky na Slovensku. Na televíznej obrazovke uvádzal napríklad reláciu Ranč (2004) a účinkoval v mnohých reláciách od Vtipnejší vyhráva (1971), Okná vesmíru dokorán (1981) až po Hit storočia (2007).V roku 1982 dostal Michal Dočolomanský titul zaslúžilý umelec a v roku 1984 sa stal držiteľom ceny Zlatý krokodíl. V januári 2004 Michalovi Dočolomanskému udelili cenu v kategórii herec v diváckej ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) za rok 2003. Prezident SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra 2007 Michalovi Dočolomanskému Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a divadelného umenia a v tom istom roku mu udelili cenu Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu.Už počas štúdia na vysokej škole sa zoznámil so svojou manželkou Martou, ich manželstvo vydržalo 20 rokov. Spolu mali dve deti. Po rozvode žil s priateľom.Michal Dočolomanský zomrel 26. augusta 2008 v Bratislave vo veku 66 rokov. So zákernou rakovinou pľúc bojoval niekoľko mesiacov. Herec si v poslednej vôli želal, aby jeho telesné pozostatky po kremácii rozsypali jeho sestry na Pieninách, blízko poľských hraníc, kde sa narodil.Jeho odchod zasiahol celé Slovensko, bol totiž považovaný za jedného z tých najlepších, často býval víťazom ankiet o najpopulárnejšieho herca roka.V jeho rodnej poľskej Niedzici mu 10. júla 2010 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu.