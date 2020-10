Od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce, cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti či zabezpečenia nevyhnutných potrieb, či pobytu v prírode v okrese bydliska. V najdotknutejších okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platia prísnejšie pravidlá.





V najpostihnutejších regiónoch môžu ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádzania len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Ten nesmie byť starší ako 23. október. Na zvyšku Slovenska nie je potrebný. Počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny.Zákaz vychádzania mimo bydliska neplatí podľa výnimiek v čase od 1.00 do 5.00 h. Rovnako v prípade cesty na testovanie, do zamestnania, sprievodu dieťaťa do školy, návštevy najbližších potravín, lekárne, lekára či starostlivosti o blízku osobu. Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, 'venčenie' spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska.Možno tiež ísť na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, ako aj na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Výnimku má aj pobyt v prírode v okrese bydliska a dojazd do bydliska do 25. októbra.V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok 23. októbra začalo pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR.V rámci obmedzenia mobility sa od pondelka 26. októbra bude vyučovať dištančne aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra. Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach. Od pondelka 26. októbra prejdú všetky vysoké školy na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester. Žiaci stredných škôl naďalej pokračujú v dištančnej výučbe.Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 2. novembra.