Od teroristického útoku na Zámockej prešiel rok, Odór si pred Teplárňou uctí obete a odkaz má aj polícia (foto)

aktualizované 12. októbra, 12:20



Pracovná metóda konšpirátorov

Prvé výročie teroristického útoku





Vo štvrtok uplynul rok od tragickej udalosti v kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. 12. októbra 2022 sa stal krátko po 19:00 pred LGBT kaviarňou teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete vo veku do tridsať rokov a postrelil jednu osobu. O život prišli dvaja mladí muži z LGBTI+ komunity Matúš Horváth.



Vo štvrtok uplynul rok od tragickej udalosti v kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. 12. októbra 2022 sa stal krátko po 19:00 pred LGBT kaviarňou teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete vo veku do tridsať rokov a postrelil jednu osobu. O život prišli dvaja mladí muži z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič

12.10.2023 (SITA.sk) -Nenávisť, agresivita a polarizácia v online priestore dokáže prerásť až k zabíjaniu nevinných ľudí. V súvislosti so stredajším výročím dvojnásobnej vraždy v bratislavskom bare Tepláreň to konštatuje Policajný zbor Ročné výročie teroristického útoku si vo štvrtok o 18:30 pripomenie pred bratislavským podnikom Tepláreň aj predseda vlády Ľudovít Ódor. Polícia zároveň zdôrazňuje, že odmieta akúkoľvek formu nenávisti voči menšinám. „Pamätajme na to, že verbálna agresivita, šírenie nenávisti, vulgarizácia a šírenie dezinformácií môžu viesť až k fyzickému násiliu,“ uviedla polícia.Nenávisť a polopravdy sú podľa polície pracovnou metódou konšpirátorov a skupín, ktorí ich využívajú vo vlastný prospech.„Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Policajný zbor systematicky venuje boju proti nenávisti, hoaxom a dezinformáciám na sociálnych sieťach,“ pripomenuli policajti s tým, že jednou zo základných úloh Policajného zboru je ochrana života, zdravia a verejného poriadku.„Aj preto sa venujeme vyvracaniu dezinformácií a nenávistných prejavov, ktoré priamo zasahujú do reálneho sveta,“ uviedla polícia.Dezinformátori podľa polície dlhodobo pracujú s neoverenými správami s cieľom útočiť na najnižšie pudy svojej cieľovej skupiny, polarizujú spoločnosť a šíria nenávisť, ktorá zabíja nielen vzťahy v rodine či priateľstvá, ale aj to najdôležitejšie - ľudský život.„Nestaňme sa obeťami lacnej propagandy a konšpirácií, ktoré vyzývajú k nenávisti, polarizácii a hrubosti voči ostatným,“ vyzvala polícia.