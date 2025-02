Od univerzitnej lavice k vlastnej firme. Inkubátor STU InQb pomohol vzniku 92 startupov

Ponúka dva rôzne programy

InQb oslavuje 20 rokov

22.2.2025 (SITA.sk) - Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave InQb pomáha mladým nádejným podnikateľom rozvíjať ich idey už dve desaťročia. Ako STU informovala, InQb, ktorý začal fungovať v roku 2005, počas svojho pôsobenia pomohol vzniku 92 startupov, pričom 57 z nich dodnes funguje.Technologický inkubátor má programy START a UP. V rámci programu START pomáha inkubátor najmä študentom a absolventom univerzity komplexne posúdiť ich podnikateľské nápady. Zároveň im pomáha s nastavením biznis modelu a prieskumom trhu.„Nadväzuje naň program UP, ktorý vedie startupistov k založeniu firmy a po novom bude bližšie spolupracovať s priemyslom. K projektom v inkubátore pristupujú individuálne a dôraz kladú na mentoring, marketingovú stratégiu, viditeľnosť," približuje STU. Technologický inkubátor tiež počas akademického roka organizuje podujatia pre študentstvo i verejnosť, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie záujemcov o podnikanie.Tí môžu získať rady a tipy v oblasti biznisu, marketingu i mäkkých zručností. „Lektormi sú uznávaní slovenskí odborníci vo svojej oblasti," dopĺňa univerzita.Pri príležitosti jubilea inkubátora sa stretlo vedenie STU s úspešnými startupistami, ktorí prešli inkubátorom. „Podporovať a motivovať mladých ľudí k podnikateľským nápadom, inováciám a zakladaniu startupov považujeme za veľmi dôležité pre budúcnosť Slovenska. Mnohé inovačné myšlienky sa uchytia a dokážu významne dvíhať technologickú úroveň i HDP štátov,“ uviedol prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy Odkázal napríklad na Izrael, ktorý má svetovo najviac startupov na obyvateľa. „Preto budujeme inovačný ekosystém na STU s cieľom podporiť a akcelerovať nápady našich študentov a zamestnancov," doplnil Strémy. Avizoval tiež, že v súčasnosti pripravujú významný krok.Ide o vytvorenie investičného fondu pri STU, a to za účasti súkromného kapitálu, spoločnosti Limerock. Prorektor dodal, že smerom k stredoškolákom a študentom STU dokončujú prípravu spolupráce s americkou univerzitou Georgia Tech. Cieľom je prilákať a podporiť talenty k inováciám a k STU.V rámci stretnutia predstavil riaditeľ Centra európskych projektov, spolupráce s praxou, inovácií a transferu technológií STU Peter Cuninka nielen bilanciu, ale i plány pre inkubátor do budúcna a nové možnosti spolupráce. Účastníci tiež diskutovali o budovaní inovačného ekosystému.