Bezpečnosť na prvom mieste. V uliciach Bratislavy hliadkuje rekordný počet mestských policajtov – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.2.2025 (SITA.sk) - Tento rok slúži priamo v uliciach Bratislavy najväčší počet mestských policajtov za posledné roky. Na sociálnej sieti to uviedol primátor Matúš Vallo . „Kým v roku 2018 ich bolo v uliciach 161, dnes je to 221," skonštatoval s tým, že vďaka digitalizácii procesov a zriadeniu nového integrovaného operačného strediska mohla Mestská polícia Bratislava teraz nasadiť viac policajtov priamo do ulíc.V minulosti musela časť policajtov zabezpečovať podporu hliadkam na jednotlivých veliteľstvách, čiže v kanceláriách. „Dnes sú už viaceré administratívne procesy zautomatizované a usmerňovanie hliadok z jedného integrovaného operačného strediska je efektívnejšie, ako bolo riadenie hliadok z jednotlivých veliteľstiev," vysvetlil primátor. Viac policajtov tak podľa neho môže svoju službu vykonávať priamo v uliciach, kde je to najviac potrebné.Bezpečnosť a verejný poriadok považuje Vallo za jednu z najdôležitejších priorít mesta. „Preto postupne skvalitňujeme a rozširujeme našu mestskú políciu, či už zriadením úplne novej zásahovej jednotky, alebo napríklad zavedením telových kamier, ktoré práve Bratislavská mestská polícia začala používať ako jedna z prvých," doplnil.