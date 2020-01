Od vraždy dvoch policajtov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov uplynulo 25 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Presne 25 rokov v pondelok uplynulo od brutálnej vraždy dvoch policajtov, ktorí prišli o život počas služby na košickom sídlisku Dargovských hrdinov.Počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie bytových krádeží ich zavraždili dvaja Bielorusi. Kolegovia si ich v pondelok uctili pietnou spomienkou.Ako informovala košická krajská polícia, dvaja košickí kriminalisti, 27-ročný Ľubomír Palacký a 26-ročný Ladislav Nistor, kontrolovali na Adlerovej ulici dvoch podozrivých mužov.Po výzve na predloženie dokladov jeden z nich vytiahol zbraň a šesťkrát strelil do Ľubomíra Palackého, ktorý bol na mieste mŕtvy. Ladislav Nistor sa snažil zabrániť útoku, páchateľ ho strelil do brucha a následne ho usmrtil ranou do tyla.Ako informovala polícia, oboch minister vnútra povýšil do hodnosti inšpektorov in memoriam. Jedného z Bielorusov súd odsúdil na 12 rokov väzenia, druhého na 24 rokov, ktoré si odpykali na Slovensku a následne ich deportovali.