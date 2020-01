Miera nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka zostala pod piatimi percentami

Mieru chceli aspoň udržať

Najhoršie v Prešovskom kraji

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka stagnovala na úrovni 4,92 %. Zostala tak v rovnakej výške ako v novembri vlaňajška. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,12 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Úrady práce evidovali na konci decembra minulého roka 135 517 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s novembrom ide o nárast o 10 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka klesol o 2 681 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,01 %. Zotrvala tak na rovnakej hodnote ako v novembri vlaňajška. Medziročne to bolo menej o 0,18 percentuálneho bodu.Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci decembra minulého roka 165 455 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 107 osôb, v porovnaní s decembrom 2018 je to menej o 4 347 ľudí.Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v decembri minulého roka na tlačovej besede o miere nezamestnanosti za november hovoril o tom, že úlohou rezortu v najbližšom období je, aby sa miera nezamestnanosti aspoň udržala na súčasnej úrovni. "Ambícia je, aby sme rok končili s nezamestnanosťou pod 5 percent," povedal.Mieru nezamestnanosti za december minulého roka šéf rezortu práce a sociálnych vecí spolu s premiérom Petrom Pellegrinim okomentujú na utorkovej tlačovej besede. Témou ich tlačovej besedy bude aj zhodnotenie situácie na trhu práce v roku 2019.Miera nezamestnanosti v poslednom mesiaci vlaňajška klesla v štyroch krajoch na Slovensku, najviac Banskobystrickom a Prešovskom kraji, a to o 0,07 percentuálneho bodu. Vo zvyšných štyroch krajoch miera nezamestnanosti stúpla, najviac v Žilinskom kraji, o 0,11 percentuálneho bodu.Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (8,19 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer vykázal ešte Banskobystrický kraj s 6,69 % a Košický kraj s 7,57 %."Na okresnej úrovni bol v 41 okresoch dosiahnutý medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 34 okresoch bol zaznamenaný nárast a v štyroch okresoch sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila," informovalo ústredie práce.Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola na konci minulého roka v okrese Rimavská Sobota (15,14 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,93 %) dosiahol okres Trenčín.Úrady práce evidovali ku koncu vlaňajška 92 316 voľných pracovných miest, medzimesačne išlo o pokles o 5 467 voľných miest. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 27 085 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji (5 157).