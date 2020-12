Od začiatku budúceho roka 13. a 14. platy nebudú oslobodené od sociálnych odvodov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka nebudú mat zamestnanci trináste a štrnáste platy oslobodené od sociálnych odvodov.Trinásty a štrnásty plat, ktorý dostane zamestnanec v roku 2021 a neskôr, už bude vymeriavacím základom zamestnanca, a preto zamestnávateľ bude povinný z týchto súm odviesť poistné na sociálne poistenie. V tlačovej správe na to upozornila Sociálna poisťovňa Do konca tohto roka platí, že štrnásty plat, vyplatený v roku 2019 alebo 2020, nie je do výšky 500 eur súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca. "Znamená to, že zamestnávateľ zo 14. platu vyplateného v roku 2020 najviac do výšky 500 eur neodvedie poistné na sociálne poistenie," uviedla poisťovňa.Podmienkou je, že štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, resp. funkčného platu. Pracovnoprávny, resp. štátnozamestnanecký vzťah zamestnanca u zamestnávateľa musí trvať k 31. októbru tohto roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi jeho zamestnávateľ v júni tohto roka vyplatil aj trinásty plat.