Od začiatku minulého roka zaniklo na Slovensku takmer tisíc maloobchodných predajní

maloobchode

Dôvodom je najmä koronakríza

Maloobchod

maloobchodu

S biznisom začali tri tisícky



Dun & Bradstreet

pôsobí v poskytovaní dát a analytických riešení, ktoré umožňujú firmám po celom svete zlepšiť ich rozhodovacie procesy a zvýšiť výkonnosť.



Spoločnosť podporuje riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú v raste tržieb, znižovaní nákladov, zmiernení rizík a transformácie podnikov.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku roka 2020 až do súčasnosti zaniklo na Slovensku 923 maloobchodných predajní. Aktuálne v SR podniká celkovo 29 706 podnikateľských subjektov v, pričom od roku 2018 je badať postupný pokles. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.Dôvodom poklesu v poslednom období je najmä koronakríza. „V roku 2020 zaniklo 623 prevádzok, tento rok už 300.má za sebou extrémne komplikované obdobie. Väčšiu šancu na záchranu mali obchodníci s dobrým finančným zázemím a tí, ktorí sa dokázali rýchlejšie adaptovať na nové podmienky, napríklad rozbehom online predaja. No tie prevádzky, ktoré boli závislé na kontaktom predaji, čelili obrovským problémom,“ povedala analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.Zároveň dodala, že aj keď na trh prišli nové prevádzky, vlani podnikatelia otvorili 435 prevádzok a tento rok 192, počet zrušených je neustále rádovo vyšší.Úplne opačná situácia je pri podnikateľoch - fyzických osobách, ktoré podnikajú v oblasti. Tu objem podľa Štěpánovej kontinuálne rastie. Kým v roku 2018 podnikalo v tomto sektore 48 410 osôb, dnes je to o 5 % viac, dovedna 50 585.„Rokmi sa dokonca zvyšuje aj počet novozaložených maloobchodných oprávnení, pri ktorých nie je povinnosť zápisu do obchodného registra, pričom počet rušených oprávnení je výrazne nižší,“ opísala paradox Petra Štěpánová.V tomto roku pritom začalo v tomto sektore podnikať 3 044 podnikateľov - fyzických osôb, biznis opustilo 1 992. Rok predtým bola situácia podobná – podnikanie rozbehlo 5 116 fyzických osôb, ukončilo ho 4 367.