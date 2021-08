Taliban sa chystá vyhlásiť Islamský emirát Afganistan

Vyjednávači rokujú

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Militantné hnutie Taliban onedlho vyhlási Islamský emirát Afganistan z prezidentského paláca v Kábule. Povedal to predstaviteľ hnutia, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemá oprávnenie informovať média.Afganský prezident Ašraf Ghaní odletel z krajiny. Pre tlačovú agentúru Associated Press to uviedli dvaja afganskí predstavitelia. Správu o odchode Ghaního neskôr potvrdil šéf afganskej Rady pre zmierenie Abdulláh Abdulláh.Bojovníci Talibanu v nedeľu vstúpili do predmestí Kábulu, ale najprv zostali mimo centra mesta. Medzitým vyjednávači Talibanu rokujú o odovzdaní moci.Hnutie Taliban v rámci ofenzívy na území celého štátu, ktorá trvá len trochu dlhšie ako týždeň, porazilo alebo získalo na svoju stranu alebo donútilo afganské bezpečnostné sily na útek, hoci mali čiastočnú leteckú podporu zo strany americkej armády.Rýchlosť ofenzívy Talibanu mnohých šokovala a vyvolala otázky, prečo sa afganské sily rozpadli napriek tomu, že ich armáda USA roky cvičila a vynaložila na to miliardy dolárov.Len pred niekoľkými dňami americká armáda odhadovala, že afganské hlavné mesto sa pod tlak povstalcov dostane až o mesiac.