Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je nezvestných približne 30-tisíc civilistov

20.10.2023 (SITA.sk) - Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu až doteraz sa stratilo približne. Ako referuje web news.sky.com, pre ukrajinský web Suspilne to uviedla šéfka Medzinárodnej komisie pre nezvestné osoby (ICMP) Catherine Bombergerová pre médiá uviedla, že pred inváziou bol už od roku 2014 veľký počet nezvestných ľudí, ale „tieto čísla neboli také vysoké ako sú dnes“.„Práve teraz je to asi 30-tisíc ľudí. A to sú len civilisti. Práve teraz si nie som istá, koho presne toto číslo zahŕňa. Snažíme sa zistiť, čo tie čísla sú a čo znamenajú,“ povedala.Predstaviteľka ICMP ďalej uviedla, že je „veľmi dôležité“, aby boli všetky tieto skutočnosti overené. Námestník ukrajinského ministra vnútra Leonid Tymčenko sa v stredu stretol v Kyjeve s Bombergerovou, aby prediskutovali snahy Ukrajiny nájsť nezvestné osoby.