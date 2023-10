Ukrajina bude od USA pravidelne dostávať rakety dlhého doletu ATACMS

Zelenskyj ocenil rakety ATACMS

20.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajina bude pravidelne dostávať rakety dlhého doletu ATACMS od Spojených štátov. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba Vyslovil tiež nádej, že ďalšie dodávky budú obsahovať novšie varianty ATACMS, ktoré majú dosah až 300 kilometrov. Tie, ktoré majú Ukrajinci momentálne k dispozícii, sú s doletom 165 kilometrov.Ukrajinskí obrancovia tento týždeň premiérovo použili rakety ATACMS na bojisku, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že „sa osvedčili“.Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že dodanie rakiet ATACMS vedie k podobnej situácii, ktorá nastala v júni 2022, keď Kyjev dostal raketomety HIMARS Podľa ISW rakety dlhého doletu ATACMS s kazetovou muníciou umožnia ukrajinským silám vykonávať útoky na ruské letiská, ktoré môžu vo väčšej miere zničiť ruské lietadlá a iné prostriedky.Kuleba zároveň v súvislosti so sľúbenými stíhačkami F-16 vyhlásil, že by to bol „optimistický scenár“, ak by boli lietadlá dodané niekedy začiatkom roka 2024. Pripustil, že stále existujú nejaké prekážky, ktoré bránia ich dodaniu, konkrétne výcvik pilotov.Ukrajinskí piloti boli vyslaní do niekoľkých spojeneckých krajín vrátane USA na výcvik, ktorý zahŕňa aj vzdelávanie v anglickom jazyku.