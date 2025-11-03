|
Utorok 4.11.2025
Meniny má Karol
03. novembra 2025
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov
Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov
3.11.2025 (SITA.sk) - Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo zabitých 116 novinárov a 26 je v zajatí. Uviedlo to v pondelok ukrajinské ministerstvo kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom. Informuje o tom web Kyiv Independent.
K obetiam v radoch novinárov od začiatku ruskej agresie ministerstvo kultúry zahŕňa aj tých, ktorí vstúpili do armády. Pri plnení svojich profesionálnych povinností zomrelo osemnásť novinárov.
Ukrajinský národný výbor pre spoluprácu s UNESCO vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo pozornosť „systematickým zločinom Ruska proti ukrajinským mediálnym pracovníkom“.
Pri nedávnom útoku ruského dronu 23. októbra v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti zahynula novinárka televízie Freedom TV Olena Hramovová a kameraman Jevhen Karmazin.
Zdroj: SITA.sk - Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.
