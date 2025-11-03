Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karol
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. novembra 2025

Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov


Tagy: vojna na Ukrajine

Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo zabitých 116 novinárov a 26 je v zajatí. Uviedlo to v pondelok ukrajinské ministerstvo kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_47680 1 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo zabitých 116 novinárov a 26 je v zajatí. Uviedlo to v pondelok ukrajinské ministerstvo kultúry pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom. Informuje o tom web Kyiv Independent.


K obetiam v radoch novinárov od začiatku ruskej agresie ministerstvo kultúry zahŕňa aj tých, ktorí vstúpili do armády. Pri plnení svojich profesionálnych povinností zomrelo osemnásť novinárov.

Ukrajinský národný výbor pre spoluprácu s UNESCO vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo pozornosť „systematickým zločinom Ruska proti ukrajinským mediálnym pracovníkom“.

Pri nedávnom útoku ruského dronu 23. októbra v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti zahynula novinárka televízie Freedom TV Olena Hramovová a kameraman Jevhen Karmazin.


Zdroj: SITA.sk - Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 116 novinárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinci zasiahli systémy protivzdušnej obrany na Kryme
<< predchádzajúci článok
Odborník na verejnú správu nepovažuje predĺženie volebného obdobia za správne z viacerých dôvodov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 