Od zápasu Muhammada Aliho s Joeom Frazierom uplynulo 50 rokov, šlo o súboj storočia

Zápas plný tvrdých úderov

Ring vlastníctvom Siene slávy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Aj svetový box má svoju Sieň slávy. Nachádza sa v Canastote na severe amerického štátu New Yorku a jej výkonný riaditeľ Ed Brophy si v nej takmer každý deň pripomína Súboj storočia medzi Muhammadom Alim a Joeom Frazierom.To vďaka prítomnosti ringu, v ktorom sa v roku 1971 boxovalo. Práve v pondelok 8. marca od tohto duelu uplynulo rovných 50 rokov. "Tento ring je náš vysoko cenný exponát. Všetci šampióni, ktorí v ňom bojovali, sa pri návšteve Siene slávy opätovne do neho postavia," skonštatoval Ed Brophy.A teraz krátky exkurz do roku 1971. V najznámejšom boxerskom stánku na svete v newyorskej Madison Square Garden sa vtedy stretli dva úplné protiklady nielen svojím boxerským štýlom, ale aj vystupovaním mimo ringu. Prvý súboj velikánov Aliho proti Frazierovi 8. marca 1971 sa navždy zapísal do histórie. Sledovalo ho viac než 20-tisíc divákov priamo v hale a ďalších 300 miliónov pri televíznych obrazovkách.V hre bol titul absolútneho majstra sveta v superťažkej váhe a nastúpili do neho dvaja dovtedy nezdolaní športovci. Zápas bol vyrovnaný, plný tvrdých úderov, každý z boxerov mal svoje lepšie aj slabšie chvíľky. Všetko nakoniec vygradovalo do úžasného duelu s 15 kolami a víťaznou pointou pre Joea Fraziera. Teoretická šanca Aliho na víťazstvo sa rozplynula v poslednom kole, keď inkasoval mnoho tvrdých rán a súboj dokončil len s vypätím všetkých síl. Obaja súperi však opúšťali ring doráňaní od tvrdých a presne mierených zásahov protivníka.Neskôr v rokoch 1974 a 1975 sa konali dve odvety a obe vyhral Muhammad Ali. Raz vyhral na body a druhýkrát mu súper vzdal v predposlednom kole. Tieto duely neskorších legiend patrili k tomu najlepšiemu, čo ponúkla história profesionálneho boxu. "Prvý súboj Muhammad Ali verzus Joe Frazier zostáva najdiskutovanejším boxerským súbojom vôbec a jednou z najpopulárnejších športových udalostí všetkých čias. Pamätám si ako som doma v spálni počúval rádio a nemohol sa dočkať víťaza. Význam tohto súboja nemožno preceňovať, ale práve na základe tohto duelu sa porovnávajú všetky ostatné v histórii boxu," myslí si Brophy.Šéf boxerskej siene slávy uviedol, že prvý ring v pôvodnej Madison Square Garden nainštalovali už v roku 1922. K jeho výmene došlo až v roku 2007, keď sa stal vlastníctvom Siene slávy. Bol prevezený na sever New Yorku do "nového domova", kde s ním zaobchádzajú ako s príslušníkom kráľovskej rodiny. "Ten ring odráža veľkosť Siene slávy aj tohto pamätného zápasu. Uskutočnil sa síce už pred mnohými rokmi, ale prítomnosť tohto ringu nám bude navždy pripomínať. Aj keď je to už dávny príbeh," doplnil Brophy.