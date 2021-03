Marek Hamšík sa sťahuje do Švédska, po lekárskych testoch podpísal zmluvu s IFK Göteborg

Rokovania boli rýchle

Slovenská reprezentácia ho potrebuje

8.3.2021 - Marek Hamšík bude pokračovať v kariére na severe Európy. Dlhodobo najlepší slovenský futbalista v pondelok podpísal zmluvu so švédskym klubom IFK Göteborg do 30. augusta 2021. Podpisu zmluvy predchádzalo v pondelok úspešné zvládnutie lekárskych testov. Hamšík priletel do Göteborgu už v nedeľu večer, na letisku Landvetter ho vítala približne stovka nadšených fanúšikov."Od prvého momentu sme mali dobré rozhovory a dosiahli sme konsenzus v našich názoroch. Marek Hamšík sem prišiel veľmi motivovaný s odhodlaním podávať dobré výkony. Predstavuje to, čo potrebuje náš klub. Jeho futbalové kvality, charizma, profesionalita a vášeň ho robia jedinečným," povedal športový riaditeľ IFK Göteborg Pontus Farnerud na klubovom webe. Farnerud vyzdvihol veľké Hamšíkove zásluhy z minulosti."Marek je pracovitý ofenzívny stredopoliar. Bol dôležitou súčasťou úspechov SSC Neapol aj reprezentácie Slovenska, kde bol aj kapitánom. Je to verný futbalista, ktorý kladie tím na prvé miesto," dodal niekdajší švédsky reprezentant."Som rád, že sa to všetko už ukončilo a som oficiálne hráčom IFK Göteborg. Rokovania boli rýchle, Švédi mali veľký záujem. Všetko sa to dotiahlo v priebehu jedného dňa. Fanúšikovia ma privítali skvelo, cítim obrovské nadšenie v klube aj meste. Som nadšený z toho, že je tu o mňa taký záujem," uviedol Marek Hamšík v reakcii pre RTVS. "Prišiel som sem na krátkodobý kontrakt, ale urobím všetko pre to, aby som tímu pomohol dosiahnuť úspech. Som tu, aby som pre tento klub odovzdal celé svoje telo aj dušu," dodal Hamšík na ifkgoteborg.se.Kapitán slovenskej reprezentácie sa už v uplynulých dňoch ústne dohodol na angažmáne v jednom z najväčších švédskych klubov. Nedávno sa objavili informácie, že Hamšík sa už nevráti do Číny, kde si v minulej sezóne obliekal dres klubu Ta-lien Pro. Zároveň sa mal dohodnúť na trojmesačnej zmluve so Slovanom Bratislava. To sa však nakoniec nestalo. Vzhľadom na koniec prestupového termínu na Slovensku by totiž legenda SSC Neapol musela mať štatút amatéra. Vedenie Slovana Bratislava priznalo, že rokovalo s Hamšíkom o potenciálnej dlhšej spolupráci.Keďže vo Švédsku sa hrá opačným systémom ako vo väčšine európskych krajín jar - jeseň (najvyššia súťaž sa začne 10. apríla) a môže prestupovať do konca marca, Hamšíkovi svitla nová šanca. Dlhoročný špílmacher slovenskej reprezentácie si nemôže dovoliť v jarnej časti sezóny 2020/2021 zostať bez klubového angažmánu. Slovenská reprezentácia ho potrebuje v rozbiehajúcej sa kvalifikácii MS 2022, ale najmä na letnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy. Tam si Slováci postupne zmerajú sily 14. júna s Poliakmi, o štyri dni neskôr nastúpia proti Švédom a o ďalších päť dní proti Španielom. Prvé dva súboje odohrajú v írskom Dubline, tretí príde na rad 23. júna v Bilbau, čiže Španieli budú mať výhodu domáceho prostredia.