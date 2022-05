Od zrušenia Mečiarových amnestií sa vyšetrovanie káuz nikam neposunulo. Kolíkovú, Mazáka a Lipšica si ústavnoprávny výbor zavolá na koberček

Kompetentných zavolajú na koberček

Spravodlivosť prešľapuje na mieste

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ústavnoprávny výbor parlamentu k téme Mečiarových amnestií by sa mal uskutočniť na budúci týždeň po 23. máji. Na sociálnej sieti to uviedol predseda výboru Milan Vetrák (OĽaNO).Pripomenul, že za päť rokov od zrušenia spomínaných amnestií nebolo v tejto veci ani jedno súdne pojednávanie, ako to potvrdil aj sudca Karol Posluch, ktorý má prípad pridelený.„Aj pre mňa je neakceptovateľné, aby sa v tejto veci tak dlho nekonalo, a preto si na výbor chceme pozvať ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS), šéfa Súdnej rady SR Jána Mazáka a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica,“ napísal Vetrák.O zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru 13. mája požiadal nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa poslanca ministerka spravodlivosti, šéf Súdnej rady a špeciálny prokurátor majú odpovedať na základnú otázku, ako je možné, že spravodlivosť v prípade únosu Michala Kováča ml. a vraždy Róberta Remiáša stále prešľapuje na mieste.Parlament uznesením zrušil Mečiarove amnestie v apríli 2017. Mal to byť rozhodujúci krok, aby mohli v kauze zavlečenia syna bývalého prezidenta Michala Kováča do Rakúska konať súdy. Potrestaniu vinníkov v spomínanej kauze bránili amnestie, ktoré udelil premiér Vladimír Mečiar v zastúpení prezidenta v roku 1998.