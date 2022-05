Vláda schválila dočasné zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy

Rafinéria Slovnaft by mala platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu (NR) SR o zrýchlené legislatívne konanie





"Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou," uviedlo ministerstvo financií v predkladacej správe k schválenému materiálu.Daň sa bude rátať ako súčin množstva ropy s pôvodom v Ruskej federácii v bareloch obstaranej daňovníkom v príslušnom zdaňovacom období a rozdielu medzi referenčnou cenou a priemernou cenou obstarania zníženého o päť USD (4,74 eura). Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac a sadzba dane bude vo výške 30 %.Návrh zákona ráta s jeho účinnosťou od začiatku júna tohto roka a platnosť sa skončí decembrom 2024. Pokiaľ bude rozdiel medzi cenami ropy menší ako päť USD počas troch mesiacov nasledujúcich po sebe, platnosť zákona sa skončí v tomto treťom kalendárnom mesiaci.(1 EUR = 1,0541 USD)