Odborári budú protestovať v Poprade, nepáči sa im zmrazenie mzdových príplatkov

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pod Tatrami sa v stredu uskutoční druhý zo série protestov odborárov z odborového zväzu KOVO . Po piatkovej akcii v Košiciach sa tentokrát zídu v Poprade na Francisciho ulici za obchodným centrom.Ako pre agentúru SITA povedal člen podpredsedníctva zväzu Jozef Balica , takýmto spôsobom chcú upozorniť predovšetkým na nepriaznivú mzdovú úroveň zamestnancov a ich rodín, ktorá prispieva k ich nižšej životnej úrovni.Protestujúci v stredu medzi 15:00 a 17:00 zablokujú cestu na Francisciho ulici, kde plánujú rozdávať letáky okoloidúcim aj vodičom, ktorí by mali počítať s obmedzením dopravy. „Na krátky čas ich zdržíme, čím sa im aj ospravedlňujeme,“ poznamenal Balica.Podľa slov Balicu protest nie je namierený proti obyvateľstvu, ale je upozornením na mzdovú úroveň a negatívne kroky vlády v súvislosti so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov.„Od toho sa odvíja aj vývoj ďalších miezd a samozrejme aj to, že po prvýkrát v histórii Slovenska sa zmrazili mzdové zvýhodnenia známe ako príplatky. Od roku 2022 tak pôjde o nulový nárast,“ skonštatoval člen podpredsedníctva.Kým doteraz rástli príplatky podľa minimálnej mzdy, od budúceho roka už ostanú na rovnakej úrovni. „Nesúhlasíme s tým, pretože mzdové príplatky, zvýhodnenia, chápeme ako určitú satisfakciu za to, že zamestnanci sú v práci v čase, keď by mali byť doma so svojimi rodinami, ide o určité vyrovnanie za istý diskomfort rodiny,“ dodal Balica.Odborový zväz v Poprade, ktorý sa podľa COVID automatu nachádza v červenej farbe, neočakáva veľa ľudí. Dodržať musia podľa Balicu protipandemické opatrenia a tiež systém OTP.Ak to pandemická situácia umožní, odborári plánujú v protestoch pokračovať aj v Žiline a Banskej Bystrici. Vyvrcholiť by mali v Bratislave pred Úradom vlády SR.