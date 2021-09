Valášek nebude hlasovať s korupčnou a fašistickou opozíciou za odvolanie Hegera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek nevystaví vládnej koalícii bianko šek.Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii pred budovou parlamentu, nebude ani hlasovať s „korupčnou a fašistickou opozíciou" za odvolanie Eduarda Hegera OĽaNO ) z funkcie predsedu vlády, čiže za pád súčasnej vlády. Dobré zákony od koalície podporí, zlé nie. Valášek dodal, že za hnutie PS bude do parlamentu predkladať vlastné „kvalitné" zákony.Predsedníčka PS Irena Bihariová na tlačovej konferencii priblížila, že aktuálna situácia vo vláde by sa nevyriešila ani odchodom Borisa Kollára Sme rodina ) z koalície. „Táto vláda nás stihla sklamať, demotivovať a to nielen tým, ako je neodborná, ale aj tým, akú neúctu vykazuje k právnemu štátu, o čom svedčí aktuálna situácia v bezpečnostných zboroch," doplnila.