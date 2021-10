Odborári chcú zablokovať jednu zo strategických križovatiek, nesúhlasia so zmenami v dôchodkoch

Dvojdňová letáková kampaň

Vek odchodu do dôchodku

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Žiline sa v stredu 6. októbra uskutoční tretí zo série protestov odborárov z odborového zväzu (OZ) KOVO . Podobne ako na septembrových protestných akciách v Košiciach a Poprade chcú členovia najväčšieho odborového zväzu na Slovensku poukázať na znižovanie životnej úrovne a sociálnych štandardov slovenských zamestnancov.Protestujúci plánujú na dve hodiny zablokovať dopravu pri jednej zo strategických žilinských križovatiek pri výjazde na Martin.„So začiatkom o 10:00 plánujeme obmedziť dopravu pri križovatke na Košickej ceste pred predajňou Merkury Market. Blokovaniu cesty predchádza dvojdňová letáková kampaň v uliciach mesta," uviedol člen predsedníctva Rady OZ KOVO pred Žilinský región Jaroslav Kordek.Ako vyplýva z letákovej kampane, protest by mal byť zameraný na zmenu dôchodkového systému, ktorej súčasťou je zrušenie dôchodkového stropu.„Budeme požadovať opätovné zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov, posilnenie prvého dôchodkového piliera a zvýhodnenie príspevkov do tretieho dôchodkového piliera," avizujú pred žilinským protestom odborári.