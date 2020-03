Odborári ocenili snahu Matovičovej vlády udržať zamestnanosť, ale podpora môže prísť oneskorene

Nápor na administratívu

Zodpovednosť za mzdy a platy

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé záchranné ekonomické opatrenia od vlády prišli v poslednej chvíli, tvrdí Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR . Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa KOZ Martina Nemethová, vláda týždeň rozhodovala o nástrojoch na pomoc zamestnancom, SZČO a firmám."Čo možno oceniť, je adresnosť väčšiny opatrení a ich zamýšľané cielenie na udržanie zamestnanosti," uviedla. Adresnosť a nastavené (známe) kritériá však môžu podľa nej vyvolať veľký nápor na administratívu, spracovanie a vyhodnotenie žiadostí o príspevky."To môže spôsobiť, že sa podpora k oprávneným subjektom dostane so značným oneskorením," upozornila hovorkyňa odborárov.Predstavené opatrenia podľa Nemethovej vyvolávajú množstvo otázok a nejasností, ktoré by možno boli zodpovedané, keby vláda komunikovala aj s odbormi."Preto budeme očakávať aj presné legislatívne zadefinovanie, kde by sa mali objaviť konkrétne špecifikácie. Pri nástrojoch cielených na preplácanie mzdových nákladov nám chýba reálna podmienenosť alebo vyžiadanie záväzku zo strany zamestnávateľa udržať pracovné miesto nielen počas koronakrízy, ale aj po nej," tvrdí.V súčasnej situácii musí štát podľa KOZ prevziať zodpovednosť za mzdy a platy slovenských pracujúcich a prijať balíček finančných a sociálnych nástrojov na zachovanie zamestnanosti, prípadne na zamedzenie očakávaného nárastu nezamestnanosti."Opatrenia nesmú byť cielené na zachovanie ziskov, ale na prekonanie krízovej situácie a vykrytie nevyhnutných nákladov s cieľom ochrániť najzraniteľnejších a tými sú ľudia – zamestnanci a pracujúci," zdôraznila hovorkyňa KOZ.Odborári oceňujú, že zatiaľ vláda nepodľahla tlakom na prijatie opatrení, ktoré bezprostredne nesúvisia so sanáciou negatívnych dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské a zamestnanecké prostredie, aj keď ich prijímanie v najbližších dňoch nemožno vylúčiť.